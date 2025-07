A- A+

Futebol Casa cheia: torcida do Sport esgota ingressos para jogo contra o Santos Confronto diante do Peixe, sábado (26), na Ilha do Retiro, pela Série A do Campeonato Brasileiro, terá a presença do atacante Neymar

O Sport comunicou nesta sexta-feira (25) que os ingressos para a partida contra o Santos, sábado (26), às 18h30, na Ilha do Retiro, pela Série A do Campeonato Brasileiro, estão esgotados. Restam bilhetes para para proprietários de cadeiras no estádio e para a torcida do Peixe.

A atual capacidade da Ilha do Retiro está em 26.345 torcedores. O Sport é o lanterna da Série A, com quatro pontos, vindo de um empate em 2x2 com o Vitória, no Barradão. O Santos, que tem como principal jogador Neymar, também está na zona de rebaixamento, em 17º.

A torcida rubro-negra estará preparando máscaras com o rosto da atriz Bruna Marquezine, ex-namorada do camisa 10 santista, para levar ao estádio em provocação ao atleta.

