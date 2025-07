A- A+

Sport Com um a mais, Sport vacila no final, cede empate para o Santos e segue sem vencer no Brasileirão Rubro-negro sofreu o gol de empate do Santos aos 43 do segundo tempo

Não foi desta vez. Em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Sport desperdiçou uma grande chance de conquistar sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro e acabou ficando no empate em 2 a 2 com o Santos, na Ilha do Retiro.

Derik Lacerda e Lucas Lima chegaram a abrir 2 a 0 para o Sport, mas Gabriel Bontempo e João Basso marcaram para o Santos.

O empate tem um gosto mais amargo ainda para o Leão por ter jogado com um jogador a mais desde o final do primeiro tempo, quando Rincon foi expulso por entrada forte em Derik.

Com o resultado, o Sport segue na lanterna, agora com cinco pontos somados. O Santos, por outro lado, saiu da zona de rebaixamento com o empate e chegou aos 15 pontos.

O próximo compromisso do Leão será no próximo sábado (2), no clássico nordestino contra o Bahia, também na Ilha do Retiro. Já o Santos, recebe o Juventude, na Vila Belmiro, na segunda-feira (4) da próxima semana.

O jogo

Buscando alternativas. Essa vem sendo a saga de Daniel Paulista em sua terceira passagem pelo Sport. Contra o Santos, o treinador optou por deixar Ignacio Martínez no banco e centralizar Derik Lacerda, que vinha atuando no lado esquerdo de ataque. E não demorou quatro minutos para a mudança já surtir efeito.

Em troca de passes na defesa santista, Derik pressionou a saída de bola de Brazão, forçando o erro do goleiro. O lance sobrou para Barletta, que, cara a cara com o arqueiro alvinegro, preferiu devolver em Derik. Livre de marcação, e com o gol aberto, o atacante se atirou de carrinho para alcançar a bola e abrir o placar, marcando pela primeira vez com a camisa rubro-negra.

A partir do gol, o Santos passou a ter mais controle do jogo. A primeira finalização aconteceu aos 15 minutos. Igor Vinícius recebeu boa bola na direita, limpou bem a marcação de Cariús, e cruzou para Barreal. O atacante finalizou de primeira, mas acabou parando na boa defesa de Gabriel.

O Sport, agora, apostava em jogada em velocidade. Aos 16, Matheusinho acionou Barletta em profundidade. O atacante chegou cara a cara com Brazão, mas acabou finalizando em cima do goleiro santista.

Aos 22, outra chance desperdiçada pelo Sport. Em contra-ataque rubro-negro de três contra dois, Zé Lucas conduziu a bola até a entrada da área, mas acabou tocando muito forte para Derik, que não conseguiu alcançar a bola.

O Santos detinha o domínio do jogo, mas não conseguia assustar o Sport, que por outro lado, voltou novamente a ter boa chance em contra-ataque. Barletta recebeu boa bola de Rivera, cara a cara com o goleiro, mas acabou se enrolando na hora do chute e foi interceptado pela marcação.

Aos 47, Derik novamente foi protagonista, mas desta vez, não com gol. Em disputa de bola com Tomás Rincón, o atacante foi derrubado com um carrinho, na altura do tornozelo. No primeiro momento, o árbitro Rafael Klein optou somente por dar amarelo ao venezuelano, mas ao ser chamado pelo VAR para revisar uma possível expulsão, ele voltou atrás e deu cartão vermelho ao jogador santista.

Segundo tempo

O segunto tempo começou com mudanças em ambas as equipes. Do lado do Sport, Derik que havia mostrado desconforto depois da entrada que sofreu, no final da primeira etapa, deu lugar a Ignacio Ramírez, e Zé Lucas deu lugar a Pedro Augusto.

Já o Santos, promoveu mudanças ofensivas. Igor Vinícius, Souza e Deivid Washington deram lugares a Caballero, Gabriel Bontempo e Tiquinho Soares.

Se as alterações aconteciam nas equipes, no roteiro do jogo ela quase se repetiu. Aos três minutos, Ramírez balançou as redes após cruzamento de Lucas Lima. O lance, no entanto, foi anulado porque Barletta, que estava em posição irregular, desviou a bola antes dela chegar no atacante uruguaio.

Ramírez, aliás, entrou bem na partida. Aos 11 minutos, o atacante recebeu boa bola e soltou uma bomba cruzada, obrigando Brazão a fazer grande defesa com os pés.

Aos 15, Barletta, mais uma vez desperdiçou uma grande chance para o Sport. Após Barreal tirar o que seria a primeira chance clara de gol de Neymar, o Rubro-negro contra-atacou em velocidade. Com boa troca de passes, Matheusinho achou Barletta livre, na direita, o atacante, no entanto, chutou de fora da área por cima do gol. Esse seria o último lance do jogador na partida, que acabou saindo para dar lugar a Romarinho.

Aos 22, novo contra-ataque do Sport, que terminou com Matheusinho quase fazendo um golaço no ângulo. Mas se ele não marcou, ele serviu. Dois minutos depois, em troca de passes na entrada na área, o ponta acionou Lucas Lima, na esquerda, que em uma tentativa de cruzamento, acabou contando com um desvio da defesa santista e ampliou o placar na Ilha do Retiro.

Se uma das expectativas do confronto era sobre como seria a atuação de Neymar, bom, o atacante só conseguiu a sua primeira finalização aos 28 minutos do segundo tempo. Após chute cruzado de Bontempo e boa defesa de Gabriel, a bola sobrou para o craque. Ele, no entanto, foi travado por Ramon, que salvou o que seria o gol santista.

Ramon, no entanto, só adiou o gol do Santos. Aos 33, em jogada de triangulação, Neymar acionou Tiquinho Soares, que fez o pivô para Bontempo finalizar por cima de Gabriel e diminuir a partida.

A chuva, que antes era fraca começou a cair na Ilha mais forte. O clima, que já estava ameno, começou a esfriar. A primeira vitória, que estava quase garantida, virou empate. Aos 42 minutos da segunda etapa, em falta cruzada na área, a defesa do Sport afastou mal e viu João Basso aproveitar o presente e finalizar para o fundo do gol. 2 a 2, e um gosto amargo para o Leão, que segue sem vencer no Campeonato Brasileiro.

Ficha técnica

Sport 2

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas (Pedro Augusto) e Lucas Lima (Hyoran); Barletta (Romarinho), Derik (Ignacio Ramírez) e Matheusinho (Atencio). Técnico: Daniel Paulista.

Santos 2

Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Caballero), João Basso, Luan Peres e Souza (Gabriel Bontempo); Tomás Rincón,João Schmidt e Neymar; Rollheiser, Deivid Washington (Tiquinho Soares) e Barreal. Técnico: Cléber Xavier.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Rafael Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva (RS) e Anne Kesy Gomes (AM)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Cartões amarelos: Lucas Lima, Zé Lucas, Barletta (SPT); Barrel (SAN)

Cartão vermelho:Tomás Rincón (SAN)

Gols: Derik Lacerda aos 4 do 1T e Lucas Lima, aos 24 do 2T (SPT); Gabriel Bontempo, aos 33 do 2T.

Público: 26.018

Renda: R$ 971.720,00



