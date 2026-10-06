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Série B Sem margem para tropeço, Sport recebe São Bernardo pela Série B; veja onde assistir Com 47 pontos, Leão precisa diminuir distância para G-6 para seguir sonhando com acesso

A sete jogos para o término da Série B, o Sport chega à reta final sem margem para tropeços. A começar por esta terça-feira (6), quando recebe o São Bernardo, às 19h30, na Ilha do Retiro, pela 32ª rodada, o Rubro-negro tem buscado de forma incessante se aproximar do G6.

O Sport chega ao confronto diante dos paulistas com 47 pontos e ocupando a nona colocação. Como faz o jogo que abre a rodada, o Leão pode diminuir a distância para o Atlético-GO para dois pontos. A equipe goiana fecha a zona de playoffs com 52 pontos e entra em campo nesta quarta-feira (7). O Dragão visita o CRB, em Maceió, em embate direto na luta pelo acesso.

Passada a vitória sobre o Athletic-MG fora de casa, na rodada passada, o elenco leonino quer engatar uma sequência de bons resultados para sonhar com o retorno à elite do futebol nacional. "A gente vem de uma vitória, então esse jogo é muito importante para voltarmos a nos aproximar do G6 e, principalmente, a voltar a ter uma sequência de vitórias", pontuou o zagueiro Marcelo Ajul.

Adversário do time dirigido por Mariano Soso, o São Bernardo tem se recuperado na Segundona e chega ao Recife com apenas dois pontos atrás dos pernambucanos, em 11º lugar. O clube aurinegro, que já chegou a liderar o campeonato, soma quatro jogos de invencibilidade. São três vitórias e um empate no recorte.

Equipe

Em meio ao cenário de dúvidas, Mariano Soso deve promover a estreia de Patrick de Paula no time titular. Um dos últimos reforços a desembarcar no clube, o volante já foi acionado em cinco jogos, mas todos saindo do banco de reservas. Nesta terça, será usado no lugar de Fernando Sobral, que ainda se recupera de desconforto lombar.

Ausente pela mesma situação de Sobral, Diego Hernández voltou aos trabalhos nesta segunda, mas só deve voltar à lista de relacionados na próxima rodada.

Sem Biel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido na rodada passada, Willian Oliveira deve seguir na formação inicial. Titular perante o Athletic, Marlon Douglas deixou o jogo aos 18 minutos do primeiro tempo e segue como dúvida. Caso não tenha condições, Carlos de Pena é o favorito para substituí-lo.

Ficha do jogo

Sport

Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Benevenuto, Marcelo Ajul e Raí; Patrick de Paula, Willian Oliveira e Juan Alano; Chrystian Barletta, Carlos de Pena e Neto Pessoa. Técnico: Mariano Soso.

São Bernardo

Alex Alves; Hélder, Jemerson e Luizão; Rodrigo Ferreira, Foguinho, Dudu Miraíma e Mário Sérgio; Pedrinho, Felipe Garcia e Fabrício Daniel. Técnico: Vinícius Bergantin.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 19h30

Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior (CE)

Assistentes: Schumacher Marques Gomes (PB) e Elson Araújo da Silva (MA)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Transmissão: ESPN/Disney+

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