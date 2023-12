A- A+

Sport Sport se acerta com Brusque e Jordan segue na Ilha do Retiro em 2024 Informação foi confirmada pelo empresário do jogador, nesta quarta-feira (6)

Após demonstrar interesse na permanência de Jordan, o Sport se acertou com o Brusque pela continuidade do goleiro no clube em 2024. Ao menos foi o que informou o empresário do atleta, Marcos Braz, à Folha de Pernambuco, na noite desta quarta-feira (6).

De acordo com o agente do goleiro, pernambucanos e catarinenses estão nas tratativas finais para assinarem um novo empréstimo. "Acredito que até esta sexta-feira já esteja tudo resolvido", declarou Marcos.

Contratado pelo Sport em março deste ano, Jordan fez seis jogos pelo clube. Um pelo Pernambucano, diante do Central, além de outros cinco pela Série B. Depois de ser o titular contra o Novorizontino na estreia do time na Segundona, voltou a ser acionado perante o CRB. Contudo, após falha no revés por 2x0, acabou perdendo espaço.

Na reta final da Segundona, mediante às más atuações de Denis, voltou a ser utilizado contra Atlético-GO, Vitória e Sampaio Corrêa.

