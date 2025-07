A- A+

Futebol Sport fica perto de contratar o centroavante Juan Ignácio Ramírez, diz jornalista Durante temporada de 2025, atacante uruguaio defendeu as cores do Everton, do Chile

O Sport segue buscando reformular o elenco. Nesta segunda-feira (07), segundo o jornalista argentino Uriel Lugt, o Leão da Ilha do Retiro está perto de contratar o centroavante uruguaio Juan Ignácio Ramírez, atualmente no Everton, do Chile.

Segundo informações, o Newell's Old Boys, clube detentor do passe do atleta, pediu o jogador de volta e emprestará para o Rubro-negro por um ano. A reportagem entrou em contato com o diretor-geral de futebol, Enrico Ambrogini, que informou que só comenta após a parte da assinatura do contrato.

Atleta de 28 anos, Ramírez surgiu como uma das grandes promessas uruguaias no Liverpool de Montevidéu. Com os Negriazules, o atacante marcou 85 gols em 166 partidas. Média de um gol a cada dois jogos.

Suas boas apresentações lhe renderam uma passagem pelo Saint-Étienne, em 2021, mas no tradicional clube não teve muitas oportunidades, apenas seis partidas e nenhum gol. No ano seguinte, voltou a ser emprestado, mas agora para o Nacional-URU.

Na equipe do Parque Central, o jogador melhorou seu rendimento, marcando 28 gols em 76 partidas. Em janeiro de 2023, foi adquirido em definitivo por 1,4 milhões de euros.

A passagem só durou até o ano seguinte, quando foi anunciado pelo Newell's Old Boys, da Argentina, com contrato até 2027. Na equipe de Rosário foram 39 partidas e 11 bolas nas redes. Na atual temporada foi cedido ao Everton de Viña del Mar, onde jogou 17 partidas e marcou quatro gols.

