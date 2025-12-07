A- A+

Campeonato Brasileiro Sport se despede da Série A com goleada sofrida para o Grêmio Presa fácil, Leão voltou a ter uma atuação fraca perante seu torcedor, na Ilha do Retiro

Com uma nova derrota, o Sport colocou um ponto final em sua participação na Série A 2025. Diante de apenas 3.339 torcedores na Ilha do Retiro, o Rubro-negro foi superado pelo Grêmio. Com brilho de Carlos Vinícius, os gaúchos não tiveram dificuldades para golear os donos da casa por 4x0.

O resultado em solo pernambucano consolidou a campanha do Sport como a pior de um time do Estado, na era dos pontos corridos: 17 pontos. Antigo detentor da marca negativa, o Náutico de 2013 foi rebaixado com 20 pontos. O Grêmio, por sua vez, encerrou o campeonato na 9ª posição, com 49 pontos, e com a classificação à Sul-Americana assegurada.

Os poucos torcedores do Sport que compareceram à Ilha vaiaram a atuação da equipe. E não foi para menos. Se a ideia era se despedir da competição de forma honrosa, o Leão não conseguiu o objetivo e foi presa fácil para o Grêmio. A equipe de César Lucena até construiu a primeira boa jogada, em chute de Igor Cariús defendido por Gabriel Grando. Mas foi só.

Aos 28 minutos, em rápido contra-ataque, Cristaldo tocou e Carlos Vinícius chutou no ângulo para deixar os tricolores na frente. Dois minutos depois, o camisa 95 voltou a brilhar. Dessa vez, Edenilson serviu e o atacante mandou para as redes. Diante da passividade leonina, o Grêmio ainda fez mais um antes da ida para o intervalo. Aos 41 minutos, Pavón cruzou da direita e Gustavo Martins subiu mais alto que Matheus Alexandre para ampliar.

Na volta para a segunda etapa, César passou a promover mudanças na equipe. O lateral-esquerdo Rafinha, da base, e Léo Pereira foram acionados no jogo. No entanto, não demorou para o Grêmio transformar a vitória em goleada. Ainda aos dois minutos, Pavón cruzou na medida para Cristaldo fazer o quarto.

Com o placar construído, o Grêmio parou de forçar o ritmo e deixava o tempo passar para concretizar mais um resultado negativo do Sport dentro da Série A.



Ficha do jogo

Sport 0

Caíque França; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Lucas Cândido (Rafinha) e Igor Cariús (João Silva); Lucas Kal, Pedro Augusto e Lucas Lima; Matheusinho (Léo Pereira), Romarinho (Chrystian Barletta) e Gonçalo Paciência (Sérgio Oliveira). Técnico: César Lucena.

Grêmio 4

Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon (Lucas Esteves); Cuéllar, Edenilson (Camilo) e Cristaldo; Alysson (Pavón), Amuzu (Willian) e Carlos Vinícius (André). Técnico: Mano Menezes.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitra: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Neuza Inês Back e Fabrini Bevilaqua Costa (ambas de SP)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Gols: Carlos Vinícius, aos 28’ e aos 30’, Gustavo Martins, aos 41’ do 1T, Cristaldo, aos 2’ do 2T (GRE)

Cartões amarelos: Pedro Augusto (SPT); Alysson, Amuzu, Cuellar, Camilo (GRE)

Público: 3.339 torcedores

Renda: R$ 88.755,00

