A- A+

Futebol Sport se inspira em Fluminense de 2009 e Coritiba de 2014 para sonhar com milagre na Série A Apenas cariocas e paranaenses conseguiram, no modelo atual de pontos corridos, evitar o rebaixamento estando na lanterna do torneio no momento que faltavam 10 jogos para o fim

Enquanto a matemática ainda permite sonhar com uma recuperação milagrosa na Série A do Campeonato Brasileiro 2025, o Sport se apega a exemplos de clubes no passado que conseguiram uma reação histórica para, no recorte dos dez jogos finais, sair da lanterna do torneio e encerrar a temporada celebrando a manutenção na elite do futebol nacional. Feito que só ocorreu duas vezes na competição desde a adoção do sistema de pontos corridos.





Inspirações

Em 2009, faltando dez jogos para o término do Brasileirão, o Fluminense era o lanterna, com apenas 22 pontos. As estatísticas colocavam os cariocas com 99% de chances de rebaixamento. A distância para o primeiro time fora da zona, o Botafogo, estava em nove pontos.

O Fluminense, porém, contrariou todos os prognósticos negativos. A equipe engatou uma sequência de sete vitórias e três empates, chegando aos 46 pontos. Suficiente para terminar a Série A em 16º, um ponto acima do Coritiba, em 17º, e abrindo a lista de rebaixados. Detalhe: a rodada final envolveu um duelo justamente entre o Tricolor e o Coxa, com um empate em 1x1 no Couto Pereira que salvou a equipe carioca.

O Coritiba, aliás, é outro exemplo de superação que o Sport precisa se inspirar. Em 2014, o Coxa estava na lanterna da Série A, com 29 pontos, faltando 10 rodadas para a conclusão da competição.

Mesmo na última posição, é preciso dizer que o caso do Coritiba era menos complicado em comparação ao do Fluminense em 2009. O 16º na ocasião, o Vitória, tinha 31 pontos. Apenas dois acima dos paranaenses.

Com cinco vitórias, três empates e duas derrotas nos dez jogos finais, o Coritiba terminou o Brasileirão em 14º lugar, com 47 pontos, se livrando da queda.

Sport

O momento do Sport é muito mais complicado. O time está na lanterna, com apenas 17 pontos e 14 atrás do primeiro fora da zona de rebaixamento, o Santos, com 31. Na próxima rodada, os pernambucanos recebem o Mirassol, na Ilha do Retiro.

Para o confronto diante do time paulista, o Sport pode ter os desfalques do volante Rivera e do meia Lucas Lima. O primeiro sentiu a parte posterior da coxa esquerda, enquanto o segundo está com um desconforto no adutor da perna direita.

Em contrapartida, o Sport deve ter os retornos do lateral-direito Aderlan, que cumpriu suspensão automática, e do meia Hyoran, que não enfrentou o Internacional, na rodada passada, por questões contratuais.

Veja também