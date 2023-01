A- A+

Sport Sport se inspira no BBB para vender ingressos da partida com o Retrô Com direito a 'Cazá de vidro', 'Prova do Líder' rubro-negra sorteia prêmio para os torcedores

Assunto do momento no País, o Big Brother Brasil virou inspiração para o Sport. O clube pernambucano lançou uma campanha com a temática do programa, com o objetivo de chamar o torcedor para apoiar o Leão neste sábado (28), contra o Retrô, às 19h, na Ilha do Retiro. O confronto é válido pelo Campeonato Pernambucano.

Nomeada de 'Prova do Líder', a campanha teve início na última quinta-feira (26), lembrando que o confronto perante a Fênix vale o primeiro lugar do Estadual. A iniciativa é acompanhada por uma série de metas - computadas como 'estalecas' -, de acordo com a quantidade de ingressos vendidos, além de experiência a ser vivida na 'Cazá de Vidro'.

Até o momento, quase 6 mil bilhetes foram comercializados. Com isso, o Sport divulgou, nesta sexta, que a primeira meta foi batida. Cinco rubro-negros foram premiados com cinco camisas autografadas: Erica Xavier da Silva, Claudio Ricardo Barbosa, Jose Ednicio de Souza Junior, Lucas Henrique Andrade de Souza e Rubens Barbosa Holanda de Araújo.

Agora, ainda há outras três metas a serem batidas, confira:

10 mil estalecas (ingressos): Sorteio de cinco camisas autografadas + 5 vouches de 25% na Cazá, válidos por 30 dias;

15 mil estalecas (ingressos): Sessão de cinco camisas autografadas + 5 sessões de fotos na Ilha do Retiro;

19 mil estalecas (ingressos): Sorteio da experiência Cazá de Vidro - você e mais nove amigos em um pré-jogo com open bar, open food, videogame e a presença de um jogador do Sport.

