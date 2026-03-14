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Sport Sport se movimenta para reforçar elenco de olho na sequência da temporada Rubro-negro ainda tem nos calendário as disputas da Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série B

Invicto há dez jogos, mas com toda uma temporada pela frente, o Sport se organiza nos bastidores para reforçar o elenco para a sequência do ano. Campeão pernambucano, o Rubro-negro ainda tem no calendário as disputas da Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série B do Brasileiro.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o executivo de futebol do Leão, Ítalo Rodrigues, afirmou estar satisfeito com o elenco atual. Entretanto, demonstrou estar atento ao mercado, pois entende que "sempre há o que melhorar" no plantel. Apesar da possibilidade de reforços, o dirigente deixou claro que não vai extrapolar a realidade financeira do clube.

"Eu acho que a gente sempre tem como reforçar. Não tem como. O Real Madrid está sempre atrás de reforços, imagina a gente. Sempre há o que melhorar, a gente faz esse exercício de avaliação diariamente, mas precisa ser dentro da realidade financeira do clube. O clube continua com dificuldade financeira e a gente precisa cumprir o orçamento", iniciou Ítalo.

"Havendo a possibilidade, a gente quer reforçar, sim. Acho que a Série B é um campeonato muito longo, mas acredito que até o final da janela a gente pode trazer mais alguma coisa. O grupo de jogadores é maravilhoso, um grupo de trabalho e que deixa o ambiente leve cada vez mais", prosseguiu.

Com o discurso de não poupar peças independente da competição, o técnico Roger Silva detalhou que espera a chegada de peças com características de força, levando em conta que a Série B exige muito contato físico. Ao longo dos próximos dias, a comissão técnica deve ser reunir com a diretoria para traçar o perfil das futuras contratações.

"Essa semana, a gente deve ter algumas reuniões para daqui a pouco trazer mais três, quatro jogadores com um perfil com um pouco mais de força, caras com um pouco mais de duelo, mais fortes. A gente precisa também ter essas características no elenco. Daqui a pouco, nos jogos mais duros, a gente precisa de caras mais fortes", pontuou o treinador.

"É entender como é que a gente vai manobrar semana a semana, mas eu vou tentar priorizar tudo aquilo que eu posso. É claro que em alguma hora a gente vai ter que rodar bem a equipe. Não dá para jogar quatro, cinco jogos seguidos. Por isso que eu disse desde o começo que quero ter todo mundo bem, todo mundo legal, porque eu quero oportunizar, e assim que a gente vai jogo a jogo", completou.

A principal janela de transferências do futebol brasileiro fechou no último dia 3. Porém, até o próximo dia 27, clubes podem realizar contratações em uma janela extra. Neste período, as equipes só podem contratar atletas que disputaram os estaduais ou rescindiram contratos dentro do primeiro prazo.

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