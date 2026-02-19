A- A+

Polêmica Sport se posiciona sobre parecer favorável ao Flamengo em relação ao título de 1987 Leão é considerado o único campeão de uma das edições mais polêmicas do Campeonato Brasileiro; equipe carioca busca divisão da conquista

O Sport emitiu, nesta quinta-feira (19), um comunicado oficial sobre o polêmico caso envolvendo o título brasileiro de 1987.

A nota ocorreu após a Procuradoria-Geral da República (PGR) encaminhar ao Superior Tribunal Federal (STF) um parecer favorável à ação movida pelo Flamengo pelo reconhecimento do título daquela edição em conjunto com o Leão.

Na nota, o Sport afirma que acompanha com serenidade o caso.

"O mérito da matéria já foi amplamente analisado e decidido por órgãos judiciais competentes, com decisões reiteradas que reconheceram o Sport como único campeão brasileiro de 1987, inclusive com manifestações anteriores do próprio Supremo", diz um trecho do comunicado.

O clube pernambucano também destacou que causa "estranheza" rediscutir um caso consolidado pela Justiça.

Veja a nota completa do Sport:

O Sport Club do Recife acompanha com serenidade as recentes notícias sobre o parecer encaminhado pela Procuradoria-Geral da República ao STF acerca do Campeonato Brasileiro de 1987.

O mérito da matéria já foi amplamente analisado e decidido por órgãos judiciais competentes, com decisões reiteradas que reconheceram o Sport como único campeão brasileiro de 1987, inclusive com manifestações anteriores do próprio Supremo.

O Clube reafirma sua confiança nas instituições e entende que o reconhecimento simultâneo de dois vencedores para uma mesma competição contraria a lógica do direito desportivo e a segurança jurídica.

Passadas quase quatro décadas, causa estranheza a tentativa de rediscutir judicialmente um resultado definido dentro das regras da competição e já consolidado pela Justiça.

O Sport seguirá firme na defesa de sua história, com responsabilidade, equilíbrio e respeito às instituições brasileiras.

Entenda o parecer favorável da PGR

A PGR julgou procedente o pedido do Flamengo, protocolado em 2017, para anular o acórdão da Primeira Turma do STF, que, naquele ano, invalidou uma resolução de 2011 CBF que considerava tanto o clube carioca quanto o Sport como campeões de 1987.

Meses após a decisão do Supremo, a CBF acatou uma determinação da Justiça de Pernambuco e declarou apenas o time pernambucano como único campeão.

Na petição, Paulo Gonet, procurador-geral, concorda com o argumento do Flamengo de que a Primeira Turma do STF se equivocou ao concluir que a CBF, por critérios desportivos, não poderia declarar outro clube como campeão de 1987. A PGR defende que o título seja compartilhado com o Sport.

"Deve ser afastada a conclusão de nulidade da RDP/CBF n. 02/2011, preservado o reconhecimento conferido ao Sport nos estritos limites do comando transitado em julgado, sem que, portanto, se tenha por proibida a titulação compartilhada de campeão do certame de 1987", diz trecho da petição.

