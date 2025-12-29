A- A+

Sport se reapresenta nesta segunda-feira (29) para a temporada 2026

O Sport se reapresentará nesta segunda-feira (29), no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, para a temporada 2026. O clube será o último do Trio de Ferro da Capital a iniciar os trabalhos - Santa Cruz e Náutico já começaram as atividades semanas atrás. Além da reapresentação, o novo executivo de futebol do clube, Italo Rodrigues, concederá entrevista coletiva. Na terça-feira (30), será a vez do novo técnico do Leão, Roger Silva, ser apresentado oficialmente.

Em 2026, o Sport terá os compromissos pelo Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro duelo da temporada será no dia 10 de janeiro, contra o Jaguar, na Arena de Pernambuco, pelo Estadual.



Atletas estrangeiros como o zagueiro João Silva, o volante Sérgio Oliveira, o meia Rodrigo Atencio e o uruguaio Ignacio Ramírez não estarão na atividade. por conta dos altos salários, acima do patamar da Série B, a diretoria leonina busca negociar os jogadores para diminuir a folha salarial em 2026.

Reestruturação

Antes do início das atividades, o Sport tratou de fazer intervenções relacionadas aos processos de reorganização operacional, tanto na parte estrutural, como no departamento de futebol.

O Sport segue com o processo de requalificação da sede, focando também na reforma dos banheiros e na pintura nas arquibancadas da Ilha do Retiro. O clube regularizou ainda obrigações trabalhistas essenciais, como o FGTS de novembro, a segunda parcela do 13º salário e as férias do setor administrativo. A operação também colocou em dia o pagamento de fornecedores e a quitação dos débitos pendentes junto à Neoenergia.

“Atuando em conjunto com a direção estatutária no diagnóstico de como estava o clube, colocamos em prática algumas ações emergentes, em que tínhamos que ter uma resposta rápida, com o intuito de operacionalizar questões como a dos fornecedores de alimento no CT e o pagamento do FGTS de novembro, por exemplo”, declarou o CEO Felipe Ximenes, em entrevista ao site oficial do Sport.

Além de Ximenes e Rodrigues, o Sport trouxe o gerente de futebol, Hudson Santos, e o coordenador, Brenno Lucena, para integrar o departamento. Em compensação, o clube anunciou a saída de Carlos Brazil da diretoria executiva das categorias de base rubro-negras. O desligamento, segundo o Leão, ocorreu em comum acordo entre as partes. Brazil estava na pasta desde junho deste ano, quando deixou a gerência do futebol profissional. Outro que também está indo embora é o auxiliar técnico César Lucena, que estava no clube desde 2020.

Raphael Bahia e Vagner Mora também deixaram os cargos de treinador e preparador de goleiros do sub-20, respectivamente. O técnico Alexandre Silva e o preparador de goleiros Tiago Lima serão promovidos ao sub-20. Nesta temporada, eles estavam no comando da categoria sub-17.

