Futebol Sport se une à dupla cearense por reconhecimento de títulos nacionais Clubes, juntos com Federações Pernambucana e Cearense, protocolaram pedido formal na CBF por conquistas dos Torneios Norte-Nordeste

Sport, Ceará e Fortaleza se uniram, juntamente com as Federações Pernambucana e Cearense, para protocolar na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) um pedido formal de reconhecimento dos títulos dos Torneios Norte-Nordeste de 1968, 1969 e 1970 como Campeonatos Brasileiros.

O objetivo dos clubes e das entidades estaduais é que a competição seja equiparada às Taças Brasil e Roberto Gomes Pedrosa, disputadas na mesma época e que foram reconhecidas em 2010, pela CBF, como Campeonatos Brasileiros.

"O argumento central do requerimento é que, à época, o Torneio Norte-Nordeste foi considerado erroneamente como uma competição regionalizada, quando na realidade integrava o projeto de nacionalização do futebol brasileiro promovido pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD), pontua a nota oficial em conjunto.

Ainda segundo o documento, "O trabalho, conduzido desde o segundo semestre de 2023, reuniu dirigentes dos três clubes e das duas federações no levantamento de informações históricas e jurídicas, consolidando uma pauta comum em defesa do futebol do Nordeste e do reconhecimento nacional das conquistas."

Vencedor da competição em 1968, o Sport pode ser tornar bicampeão brasileiro, uma vez que conquistou também o título de 1987. Ceará e Fortaleza, campeões em 1969 e 1970, respectivamente, podem receber a primeira estrela dourada em caso de reconhecimento por parte da CBF.

