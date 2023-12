A- A+

Retorno? Amor na Ilha: Sport segue em negociação com Vagner Love para próxima temporada O atacante de 39 anos se despediu do clube no dia 1° de dezembro, mas diretor afirma que as conversas não foram definitivamente encerradas

A novela do amor. Apesar de ter sua saída oficializada na última semana, Vagner Love segue em negociação com o Sport para uma possível permanência em 2024. O atacante de 39 anos também tem proposta do rival Náutico, além de outros clubes, e ainda não decidiu qual camisa irá vestir em 2024.

De acordo com o diretor Guilherme Falcão, em contato com a Folha de Pernambuco, as negociações entre as partes nunca foram definitivamente encerradas e o Sport segue com interesse em contar com o atacante.

A reportagem apurou que o novo treinador, Mariano Soso, chegou a perguntar sobre o atacante durante as negociações com o Sport e quais eram as chances dele continuar no clube. O entrave nas conversas é a busca por uma adequação salarial.

Love iniciou sua trajetória no Sport na metade de 2022, porém teve mais destaque na última temporada. Em 2023, ele chegou a marcar 23 gols em 59 partidas e foi o artilheiro da equipe na Série B. O artilheiro do amor teve uma queda brusca no desempenho durante o returno da segunda divisão com um jejum de 11 jogos sem balançar as redes e foi alvo de críticas da torcida após pedir para os torcedores que não fossem para apoiar ficar em casa na reta final da Série B.

A diretoria do Sport avalia esse atrito que existe dos torcedores com o jogador, mas acredita que será superado no decorrer da próxima temporada caso ele permaneça no clube.

No dia 1° de dezembro, Love se despediu do Sport com uma mensagem para os torcedores em seu perfil oficial do instagram. "Hoje, me despeço com uma palavra: GRATIDÃO. Agradeço ao Sport Club do Recife, por ter me dado a oportunidade de voltar a jogar no meu país", escreveu na publicação.

Interesse do Náutico

Náutico, rival do Sport, e Joinville-SC são outros clubes interessados em Vagner Love para a próxima temporada. As duas equipes enviaram propostas ao atacante na última semana e ainda aguardam uma resposta.

