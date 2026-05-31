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Futebol Sport segue na liderança da Série B após empate do São Bernardo Leão volta a campo somente na quarta-feira (10) contra o Athletic para defender a liderança

O Sport será o líder da Série B pelas próximas duas semanas. Após o empate em 1x1 entre São Bernardo e Novorizontino, ontem, o Leão segue no lugar mais alto da tabela da Série B.

Com seis vitórias em 11 partidas, o Rubro-negro tem os mesmos 22 pontos do Vila Nova, novo vice-líder, mas o que mantém o Sport no topo é o critério de saldo de gols, diferença que foi construída justamente com a vitória por 2x0 diante do Náutico, no último sábado, na Ilha do Retiro.

O treinador do Sport, Márcio Goiano, valorizou bastante o resultado do Clássico dos Clássicos e começou a projetar a sequência da competição. “Todo mundo se doou muito dentro de campo, se entregou bastante e fizemos um jogo que nós precisamos. No final, como sempre é dito, é um clássico. Vencemos e esses três pontos são realmente muito importantes para a gente na competição”, disse o comandante rubro-negro.

Barletta marcou os dois gols da vitória do Sport contra o Náutico no clássico da Série B - Foto: Paulo Paiva/Sport

A Série B seguirá com jogos bem espaçados pelas próximas duas semanas. O Sport só volta a campo na quarta-feira (10), em casa, contra o Athletic, algoz do Rubro-negro pernambucano na Copa do Brasil.

Projetando um bom período de trabalho, Márcio afirma que será o jogo mais importante até aqui na competição.

“Será mais uma decisão dentro da nossa casa, o jogo mais mais importante que nós vamos ter até agora, porque depois disso será um jogo atrás do outros. Falei para os jogadores que são oito jogos que nós temos para virar o turno, sendo quatro jogos em casa e quatro fora. É muito importante a gente somar pontos, o time conseguiu seis vitórias até o momento, então a gente quer repetir aí o maior número de vitórias possíveis para a gente passar a romper a barreira dos 30 pontos”, analisou Márcio Goiano.







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