Sport segue negociando com Fernando Sobral

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O Sport segue em tratativas para contratar o volante Fernando Sobral, atualmente disputando a Série A pelo Coritiba, mas que pertence ao Cuiabá. Diretoria rubro-negra revelou otimismo com negociação, nesta quinta-feira (03), à reportagem da Folha de Pernambuco.

A priori, o Coritiba não via com bons olhos a negociação do volante e blindava qualquer saída do atleta. Contudo, o cenário parece ter mudado e o Coxa liberou as negociações. Agora, cabe o Leão negociar com o Cuiabá, fase que deve ser a mais delicada do processo.

Anteriormente, o Rubro-negro já tinha buscado uma negociação pelo atleta, mas uma dívida dos pernambucanos com o Dourado por conta da venda do lateral-direito Matheus Alexandre ao clube do Recife foi um impeditivo. O caso chegou a ser levado para Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

Na atual edição da Série A, Sobral foi utilizado em apenas seis partidas das 25 em que o Coxa realizou até aqui. Mas no último confronto que equipe fez, na vitória por 3x2 diant do Remo, fora de casa, na última segunda-feira (31), o volante foi titular e ajudou na conquista do resultado.

Interesse

Segundo o jornalista Rogério Scarione, da Rádio Jovem Pan News de Curitiba, o Leão também demonstrou interesse no zagueiro Maicon. Neste caso, mesmo sem ser titular, o Coritiba não demonstra interesse na liberação.

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