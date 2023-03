A- A+

Copa do Nordeste Sport chega pelo segundo ano consecutivo na semi do Nordestão com time modificado; veja comparação Dos onze titulares que enfrentaram o CRB na semifinal de 2022, apenas três seguem na formação inicial do Leão desta temporada

O Sport conseguiu chegar pelo segundo ano consecutivo na semifinal da Copa do Nordeste. Apesar dos dois anos de sucesso no Regional, a provável escalação que vai enfrentar o ABC na próxima quarta-feira (28), na Ilha do Retiro, é bem diferente daquela que venceu o CRB, por 3 a 1, no ano passado. Veja a comparação entre os dois times.

Quem ficou

O time atual tem três remanescentes da última campanha. A dupla de zaga segue a mesma com Rafael Thyere e Sabino. São apenas cinco gols sofridos em nove jogos, sendo a segunda melhor defesa do campeonato empatado com o Fortaleza.

O outro jogador que estava no ano passado é o grande destaque do Sport. Luciano Juba se tornou ainda mais protagosnista em 2023 e já balançou as redes dez vezes, além de contribuir com nove assistências em 20 jogos. Só na Copa do Nordeste, foram cinco gols e quatro assistências.

Quem chegou

Os outros oito titulares são diferentes. Eleito craque da última Copa do Nordeste, Mailson deixou o Sport no meio do ano passado. Renan é o atual goleiro leonino. Na lateral-direita, Ewerthon continua no elenco mas perdeu a posição para Eduardo. No lado oposto, Sander deixou o Leão após seis temporadas e foi substituído por Igor Caríus.

No meio-campo, são três novidades. William Oliveira, Bruno Matias e Denner deram lugar para Ronaldo, que já estava no elenco no ano passado, Fabinho e Jorginho assumiu a função de camisa dez.

Além de Juba, o ataque do Sport ano passado era composto por Jaderson e Búfalo. Os dois já deixaram a equipe. Na ponta-direita há uma disputa entre Labandeira e Edinho, com o uruguaio titular nos últimos jogos. O atacante rubro-negro é Vagner Love, que chegou com desconfiança no 2° turno da Série B, mas caiu nas graças da torcida.

Outra mudança é na beira do campo. Em 2022, o Sport foi até a final com Gilmar Dal Pozzo no comando da equipe. Este ano a equipe é treinada por Enderson Moreira, que conseguiu a melhor campanha geral da fase de grupo e busca mais uma final para a equipe pernambucana.

