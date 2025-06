A- A+

Futsal Sport segura empate diante do Ceará, fora de casa, pelo Brasileiro de Futsal Partida aconteceu nesta terça-feira (03), na capital cearense

O Sport conseguiu segurar o empate em 0x0 diante do Ceará, nesta terça-feira (03), fora de casa, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futsal.

Durante a primeira etapa, alvinegros e rubro-negros fizeram uma disputa bem equilibrada, com chances de gols para ambos os lados. Porém, ninguém conseguiu sair na frente.

No segundo tempo, devido o acumulativo de faltas, o Leão teve que tomar uma postura mais defensiva. Depois da quinta falta, o Ceará teve ao menos dois tiros livres da marca de dez metros e ainda teve dois minutos com um jogador a mais, devido a expulsão do goleiro Neto.

Somando quatro pontos, o Sport está na quarta colocação. Agora, o Rubro-negro foca preparação para mais um jogo fora de casa. O próximo duelo será na quarta-feira da semana que vem (11), contra o Apodi, no Rio Grande do Norte.

Veja também