Série B Sport segura pressão do Coritiba, é cirúrgico e vence mais uma na Série B Rubro-negro teve poucas oportunidades na partida, mas manteve 100% de aproveitamento ao bater o Coxa, no Couto Pereira

Se contra Amazonas e Vila Nova, o Sport conquistou bons resultados com atuações convincentes, diante do Coritiba, na noite desta sexta-feira (3), no Couto Pereira, o Rubro-negro precisou sofrer para manter os 100% de aproveitamento na Série B do Brasileiro. Com gol de Gustavo Coutinho, o Leão bateu o Coxa, por 1x0, em duelo de favoritos ao acesso, pela terceira rodada. O resultado fez o time pernambucano chegar aos nove pontos, dormindo na liderança da competição, e abrindo cinco de vantagem para o clube paranaense.

Cirúrgico. Se o primeiro tempo do Sport tivesse que ser definido em uma palavra, seria essa. Talvez os 45 minutos iniciais em Curitiba não tenha sido dos melhores do clube nesta Série B, no quesito futebol jogado. Contudo, se até um tempo atrás a eficácia na finalização era algo que incomodava a torcida, perante o Coxa, o Leão soube ser letal.

O jogo

Apoiado por sua torcida e defendendo uma invencibilidade na temporada, no Couto Pereira, o Coritiba tomou as rédeas da partida desde o apito inicial do árbitro. Ainda aos três minutos, Caíque França foi obrigado a trabalhar na finalização de Sebastian Gómez. Em seguida, foi a vez de Jamerson e Matheus Frizzo arriscarem, mas verem a bola passar ao lado direito do goleiro rubro-negro.

Na primeira e única boa chegada do Leão, a dupla Lucas Lima/Gustavo Coutinho voltou a funcionar, tal como contra o Vila Nova, na última rodada. Desta vez jogando mais centralizado, o meia fez cruzamento na medida. O camisa 9 apareceu entre Jamerson e Bruno Melo para vencer o goleiro Pedro Morisco e abrir o placar, de cabeça.

O tento jogou um balde de água fria na equipe dirigida por Guto Ferreira, que só voltou a incomodar o sistema defensivo rubro-negro no fim da etapa inicial. Aliás, Matheus Frizzo até chegou a empatar o confronto, aos 41, mas viu o gol ser anulado pela arbitragem com o auxílio do VAR. O camisa 10 do Coxa foi flagrado em posição de impedimento.

Ataque contra defesa

Com Pedro Lima amarelado, Mariano Soso acionou Roberto Rosales na volta do intervalo, além de Alan Ruiz no lugar de Romarinho. A modificação fez o Sport perder velocidade. Mais que isso, a partida passou a ser de ataque contra defesa. Apesar de bem postado defensivamente, o time pernambucano assistia ao Coxa empilhar finalizações. Aos 12, Rodrigo Gelado, livre, mandou por cima. Cinco minutos mais tarde, Lucas Ronier tirou tinta da trave esquerda.

Empurrado pela torcida, que sentia o bom momento, o Coritiba seguia pressionando. Aos 28, após trapalhada da zaga rubro-negra, Morelli teve a chance mais clara, mas Thyere se esticou para desviar o chute para escanteio. Perto dos acréscimos, Caíque França apareceu para defender finalização colocada de Wesley Pomba, de fora da área.

Ficha do jogo

Coritiba 0

Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Jamerson (Rodrigo Gelado); Bernardo (Lucas Ronier), Morelli (Brandão) e Sebastian Gómez (Geovane Meurer); Matheus Frizzo, Leandro Damião e Figueiredo (Wesley Pomba). Técnico: Guto Ferreira.

Sport 1

Caíque França; Pedro Lima (Roberto Rosales), Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Felipe, Fabricio Domínguez e Lucas Lima (Vinícius Faria); Chrystian Barletta (Chico), Gustavo Coutinho (Fábio Matheus) e Romarinho (Alan Ruiz). Técnico: Mariano Soso.

Local: Couto Pereira (Curitiba/PR)

Árbitro: Vinicius Goncalves Dias Araujo (SP)

Assistentes: Leandro Matos Feitosa e Leandra Aires Cossette (ambos de SP)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Gols: Gustavo Coutinho, aos 20' do 1T (SPT)

Cartões amarelos: Wesley Pomba, Natanael, Bruno Melo (COR); Pedro Lima, Caíque França, Felipinho, Gustavo Coutinho, Luciano Castán (SPT)

