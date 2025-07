Sport: sem vencer há quatro meses, Daniel Paulista promove mais mudanças

A- A+

O Sport completa, nesta terça-feira (22), a marca de quatro meses desde a última vitória conquistada em campo. Ainda sem vencer na Série A, o treinador Daniel Paulista indica que fará mais mudanças na equipe até que a formação ideal seja encontrada e o jejum encerrado.

A última vez que o Rubro-negro venceu uma partida foi em 22 de março, dia que foi realizado o primeiro jogo da Final do Pernambucano. O confronto terminou 3x2 diante do Retrô, na Arena de Pernambuco.

De lá para cá, foram realizadas 16 partidas: entre jogo de volta da final do Estadual, Copa do Nordeste e Série A. Em resumo, foram quatro empates e 12 derrotas, a última contra o Botafogo, no último domingo (20) - o clube passou mais de um mês sem jogar devido à realização da Copa do Mundo de Clubes.

Com um aproveitamento de 7,7% em 13 partidas, o clube tem o pior desempenho da história dos pontos corridos. São números piores até mesmo que do América/RN, de 2007, e a Chapecoense, de 2021, times com as piores pontuações finais da Série A.

Mudanças

Mesmo promovendo quatro estreias contra os cariocas e algumas mudanças no time titular, o treinador afirmou que elas continuarão acontecendo até que os resultados passem a mudar. Com um aproveitamento de 7,7% em 13 partidas, o clube tem o pior desempenho da história dos pontos corridos.

“Mudanças precisam continuar acontecendo, porque precisamos encontrar uma melhor formação, continuar evoluindo e buscando alternativas para buscar a vitória. Não podemos permanecer da mesma maneira e esperar resultados diferentes”, disse Daniel Paulista.

Daniel Paulista confirmou que produzirá mudanças até que os resultados positivos aconteçam - Foto: Paulo Paiva/Sport

Contra o Botafogo, a maioria das mudanças ocorreu no setor ofensivo. Contudo, contra o Vitória, nesta quarta-feira (23), no Barradão, o comandante prometeu que ocorrerá em outros setores também.

“Todos os setores do time estão trabalhando e procurando uma melhora. O elenco está sendo avaliado, não há outra forma de mudar que não seja testando, fazendo alterações, até o momento que iremos encontrar a melhor formação e chegaremos na vitória”.

Um dos jogadores que tiveram a primeira oportunidade na última partida, o zagueiro Ramon falou sobre a importância das peças estarem prontas. “Nós temos que estar preparados. O Daniel vai escolher as melhores peças à disposição, vão ser três jogos em seis dias, todos vão ter oportunidades”, disse o camisa 40.

Ramon atuou durante todo o primeiro tempo e parte do segundo, contra o Botafogo - Foto: Paulo Paiva/Sport

No clássico nordestino da rodada, o Sport já teria que realizar uma mudança forçada. Por questão contratual, o goleiro Gabriel, emprestado pelo Vitória, não participará da partida.





Veja também