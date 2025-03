A- A+

Sport ganha semana livre de olho no Santa Cruz: "nada resolvido" Após dois meses do início da temporada, técnico Pepa terá semana cheia para fazer ajustes no time

Com a moral elevada, o Sport terá um raro descanso neste início de temporada. Pela primeira vez, desde os início das competições, o técnico Pepa terá uma semana livre para dar descanso ao elenco e fazer os ajustes que acha necessário, de olho no duelo de volta, contra o Santa Cruz, pela semifinal do Campeonato Pernambucano.

Neste ano, entre partidas do Estadual, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, o Sport entrou em campo em 17 oportunidades em menos de dois meses.

"É descansar bem e aproveitar ao máximo a semana cheia. Infelizmente não temos tido tempo para trabalhar, mas isso não é uma queixa, é um fato. É muito jogo. Nós contabilizamos uma média de 3,15 (dias) entre jogos e viagens, o que é uma loucura", afirmou Pepa.

Segundo o treinador leonino, o período livre nos próximos dias será essencial para fazer os ajustes que são necessários para a sequência da temporada. Além disso, servirá para entrosar ainda mais os jogadores recém-chegados no elenco.

"Vamos continuar a melhorar. As características individuais de alguns jogadores que foram entrando, que foram chegando depois, vão ajudar. Vão acrescentar, mas todo o elenco continua, na minha opinião, crescendo neste sentido", falou.

Com o 2x0 sobre o Santa Cruz construído na Ilha do Retiro e a semana cheia para trabalhar, o treinador deixou claro que não vai se apegar à vantagem adquirida no último sábado. De acordo com o português, o elenco rubro-negro entrará em campo, no Arruda, buscando um novo resultado positivo sobre o rival.

"Vamos aproveitar ao máximo para recuperar e trabalhar com grande foco no próximo jogo. Está 2x0, mas não está nada resolvido. O nosso objetivo, com todo respeito pelo Santa Cruz, que é muito forte em casa, mas nós queremos ir lá com grande personalidade e vencer o jogo", enfatizou o técnico.

No próximo sábado (15), às 16h30, na casa coral, o Sport pode perder até por um gol de diferença para se garantir na decisão do Estadual. Vitória tricolor por vantagem de dois gols leva a semifinal para os pênaltis. Para que o Rubro-negro perca a vaga no tempo normal, é necessário que o Santa Cruz triunfe por três gols de diferença.

