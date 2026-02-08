A- A+

futebol "Sport sempre foi a minha prioridade", diz Iury Castilho em chegada ao clube Atacante pode estrear oficialmente pelo Leão a partir das semifinais do Campeonato Pernambucano

O atacante Iury Castilho chegou ao Sport com o objetivo de seguir a sina de acessos. Nas últimas três edições da Série B, o jogador subiu de divisão com Vitória, Mirassol e Coritiba, respectivamente. Feito que deseja repetir pelo equipe pernambucana.

“No início do ano já começaram as conversas e eu sempre mostrei a minha vontade de vir defender o clube. O Sport sempre foi a minha prioridade. Graças a Deus deu tudo certo e hoje estou aqui. Estou muito feliz com essa oportunidade de atuar aqui no Sport, fui muito bem recebido por todos, um grupo muito bom. Estou muito empolgado e com vontade de poder entrar em campo e fazer a minha estreia com a camisa do Sport”, disse.

Pelo clube baiano e pelo Coxa, o acesso veio acompanhado do título. Na equipe paranaense, inclusive, marcou o gol que garantiu a conquista. Já pelo Mirassol, foi o autor do tento que confirmou o acesso inédito do clube paulista. Aos 30 anos, o atacante comemorou o acerto com o Sport e destacou a motivação para o novo desafio.

Antes de iniciar a Série B, o Sport terá pela frente as semifinais do Campeonato Pernambucano, etapa que vale vaga à decisão estadual. O adversário será o Retrô.

“Estou chegando em um momento de decisão do campeonato estadual, então é um período importante para todos. Sabemos da importância do pernambucano, existe a rivalidade local e no momento esse é o nosso principal objetivo. Trabalhar forte e se preparar bem para poder fazer uma grande semifinal e buscar levar o Sport a mais uma final e quem sabe conquistar mais um título”, concluiu.

