Contra o Santa, Sport pode alcançar maior sequência invicta no ano

A- A+

Apesar da vantagem construída contra o Santa Cruz, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Pernambucano, técnico e jogadores do Sport têm adotado o discurso de buscar o resultado positivo no Arruda, no sábado (15), pelo confronto de volta. Caso o Leão consiga o feito, além de se garantir na decisão do Estadual, vai alcançar a maior série invicta do ano.

Atualmente, o time comandado por Pepa soma seis jogos de invencibilidade em 2025, entre jogos do Pernambucano, da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil.

O recorte sem perder é mesmo do início da temporada, quando a equipe a entrar em campo nos três primeiros compromissos foi formada por atletas da base e dirigida por César Lucena. Naquela ocasião, foram três empates e três vitórias.

Na sequêcia, atual, no entanto, o aproveitamento é superior. São cinco resultados positivos e um único empate. Este, porém, que deixou os torcedores rubro-negros chateados.

Após ficar no 0x0 no tempo regulamentar, o Leão foi derrotado pelo Operário-MT, nos pênaltis, fora de casa, e deu adeus à Copa do Brasil de forma precoce, ainda na primeira fase.

Equipe da Série A que mais entrou em campo na temporada, o Sport já realizou 17 jogos até o momento. O Rubro-negro venceu dez, empatou quatro e saiu derrotado de campo em três oportunidades.

Crescimento

Os bons números recentes do Rubro-negro no ano se dá, também, pela chegada de reforços. Principalmente de volantes. Em boa parte deste início de ano, Pepa contava apenas com Fabricio Domínguez como cabeça de área.

Após se destacar no começo do Estadual, Zé Lucas também passou a ser utilizado, mas foi com Rivera e Sérgio Oliveira que o Leão cresceu nas últimas partidas. A dupla assumiu a titularidade e tem sido decisiva para dar estabilidade ao meio de campo leonino.

Depois de vencer o Santa Cruz por 2x0, na Ilha do Retiro, neste sábado o Sport pode perder até por um gol de diferença que garante vaga na final do Pernambucano. Caso o Tricolor dê o troco com a mesma vantagem de gols, o clássico será resolvido nos pênaltis.

Veja também