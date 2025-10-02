Sport pode ter retorno de Sérgio Oliveira contra o Cruzeiro

A- A+

O Sport está perto de ganhar um reforço para a sequência do Campeonato Brasileiro. Durante a coletiva realizada na última quarta-feira (1º), após o empate em 2x2 com o Fluminense, o técnico Daniel Paulista comentou a situação do meio-campista Sérgio Oliveira. Segundo o treinador, há chances do português voltar a figurar entre os relacionados para a partida com o Cruzeiro, agendada para domingo (5), em Belo Horizonte.

De acordo com Daniel Paulista, o atleta de 33 anos tem trabalhado com o grupo desde o início desta semana. Ele havia sofrido uma lesão ligamentar no tornozelo direito.

"O Sérgio foi liberado do departamento médico e de transição, reiniciou os trabalhos com o grupo na segunda-feira (29). Foi o primeiro treino dele que ele fez com o grupo (desde a recuperação da lesão). Então, a tendência é que ele faça os próximos dias de uma forma liberada, e dentro da evolução que temos observado, ele possivelmente poderá estar à disposição, apresentando lógico uma evolução física pelo tempo de inatividade", salientou o treinador rubro-negro.

Sérgio Oliveira estava afastado das atividades desde julho. A última vez que o camisa 27 entrou em campo foi contra o Juventude, pela 13º rodada. No revés do Leão por 2x0, em Caxias do Sul, o jogador foi titular e atuou por 67 minutos. No jogo seguinte, perante o Botafogo, no dia 20 do mesmo mês, o atleta não saiu do banco de reservas. Um dia depois, teve constatada a contusão que o fez virar desfalque.

Desde que chegou ao Sport, o português entrou em campo em 19 oportunidades. Pela Série A, foram oito jogos, sendo sete como titular, e um gol marcado contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

