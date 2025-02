A- A+

Sport Jornal grego confirma negociação do Sport com o português Sérgio Oliveira De acordo com o Sport 24, empresário do jogador já estaria negociando com o Leão

Outro “gringo” pode estar a caminho da Ilha do Retiro. Trata-se do português Sérgio Oliveira, de 32 anos, que atua no Olympiacos, da Grécia.

A confirmação da negociação foi dada pelo jornal grego Sport 24, que disse que o clube do jogador já teria aceitado a oferta do Sport.

Ainda de acordo com o veículo, o empresário do jogador já estaria negociando com o Leão.

O Sport, entretanto, teria concorrência nessa corrida pelo jogador. Ainda segundo o veículo, times dos Estados Unidos também estariam interessados na contratação do português.

Na temporada 2024/2025, Sérgio Oliveira atuou em 14 jogos pelo Olympiacos, sem nenhum gol.

Antes da equipe de Atenas, Oliveira, jogou pelo Galatasaray/TUR, Roma, PAOK/GRE e Porto, clube em que o jogador foi revelado.

Oliveira também tem passagem pela seleção de Portugal. O português defendeu o país lusitano entre 2016 e 2021.

Gringos no Leão

Com uma possível chegada de Oliveira, o português se juntaria a mais quatro jogadores gringos no clube.

Atualmente, o Sport conta com os argentinos Rodrigo Atencio e Titi Ortíz, o uruguaio Fabricio Domínguez, e o português Gonçalo Paciência.

Além dos jogadores, o Leão também conta com o português Pepa no comando do time.

