A- A+

Sport Sport: com desconforto na coxa, Sérgio Oliveira vira baixa Meio-campista é a nona ausência para o técnico Pepa

O Sport ganhou mais um desfalque para a partida desta quarta-feira (16) diante do RB Bragantino, na Ilha do Retiro. Titular da equipe, Sérgio Oliveira virou baixa após se lesionar no treino da última terça-feira (15).

LEÃO ESCALADO para Sport x RB Bragantino, pela 4ª rodada do Brasileiro! pic.twitter.com/oG5O5I8en6 — Sport Club do Recife (@sportrecife) April 16, 2025

De acordo com a assessoria de comunicação do clube, o meio-campista português lida com um desconforto muscular na coxa esquerda. Fabricio Domínguez foi o escolhido por Pepa para ser o substituto.

Além de Sérgio, o Sport ainda não poderá contar com outros oito jogadores no compromisso válido pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro Lucas Cunha e o atacante Arthur Sousa estão fora do jogo por questões contratuais; Antônio Carlos, Gonçalo Paciência e Rafael Thyere (transição física); Dalbert e Igor Cariús (lesão na panturrilha e lesão muscular na coxa, respectivamente); e Pablo (lesão muscular no adutor da coxa esquerda).

Veja também