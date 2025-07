A- A+

Futebol Sport luta para não fechar turno com pior desempenho entre pernambucanos na Série A Em 2013, o Náutico somou apenas 10 pontos no recorte. Em 2025, faltando quatro jogos para a conclusão do primeiro turno, Leão tem apenas cinco

Com apenas cinco pontos conquistados em 15 jogos disputados na Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport tenta contrariar os prognósticos negativos para reagir, deixar a lanterna e evitar o rebaixamento à Série B. Outro dado que o Leão quer evitar é o de se tornar o clube pernambucano como o pior desempenho em um primeiro turno do Brasileirão. Cenário que acometeu um rival dos rubro-negros há 12 anos.

Em 2013, o Náutico fechou o primeiro turno com apenas 10 pontos ganhos. Foram duas vitórias, quatro empates e 13 derrotas. Ao fim do Brasileirão, os alvirrubros foram rebaixados à Série B, terminando a competição na lanterna, com 20 pontos.

No recorte dos primeiros 15 jogos, o Náutico, à época, tinha somado nove pontos. Quatro a mais que o Sport, que atualmente tem cinco. O Leão ainda não ganhou na Série A, com cinco empates e 10 derrotas. No confronto passado, ficou no 2x2 com o Santos, na Ilha do Retiro, após abrir 2x0 tendo um homem a mais em campo.

"Algumas coisas são inexplicáveis, mas como equipe não podemos dar esse mole que demos, sair de 2x0, com nossa torcida ao lado, e tomar empate de um time com um jogador a menos. Agora é remar de novo, do zero", lamentou o meia Lucas Lima, que marcou um dos gols no empate diante do Peixe.

Considerando as participações de Santa Cruz e Náutico na Série A no atual século, o Sport já não conseguirá desempenho superior ao dos rivais mesmo que vença todas as partidas que restam do turno inicial. Caso isso aconteça, o Leão chega aos 17. Acontece que o Tricolor, no mesmo panorama, fez 18 pontos em 2006 e 2016.

O Náutico fez 20 no primeiro turno de 2007. Número que melhorou em 2008, ao alcançar 21. Em 2009, ano em que caiu, o Timbu marcou 18 nos primeiros 19 jogos. Em 2012, os alvirrubros tiveram o melhor desempenho, com 24.

Para fechar o primeiro turno, o Sport terá pela frente Flamengo, Atlético-MG, Grêmio e Bahia. O Tricolor de Aço é o próximo adversário do Leão, sábado, na Ilha do Retiro.

Reforços

O técnico Daniel Paulista ganhou recentemente a chegada de alguns reforços para a Série A como os atacantes Derik, Matheusinho e Ignacio Ramírez. Isso não significa, contudo, que o Leão não poderá trazer mais peças para ajudar o clube a se recuperar no torneio.

“Vamos aguardar os próximos dias. A janela ainda está aberta. Reforços sempre serão bem-vindos para o fortalecimento do grupo. Acho que é nítido também que a chegada dos jogadores que nós conseguimos contratar elevaram o nível das nossas partidas. Vejo que ainda faltam situações, mas entendo também que a procura existe e, no momento apropriado, serão executadas (as contratações)”, declarou.

