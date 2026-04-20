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Futebol Série B: após cinco rodadas, Sport tem segundo pior desempenho do clube na era dos pontos corridos Leão acumula sete pontos em 15 disputados até o momento, ocupando a 13ª posição

Com apenas sete pontos conquistados em 15 disputados, tendo um aproveitamento de 46,6%, o Sport chegou ao seu segundo pior desempenho no recorte das cinco rodadas iniciais da Série B do Campeonato Brasileiro, considerando a era dos pontos corridos, iniciada em 2006. Números que fazem o Leão ocupar apenas a 13ª posição da edição de 2026.

O Sport tem uma vitória, contra o Londrina, e quatro empates, perante Vila Nova, Avaí, Cuiabá e América-MG. Mesmo invicto, o Leão tem aproveitamento inferior ao de anos em que conseguiu o acesso.

Em 2006, por exemplo, o Sport, após cinco rodadas, já tinha 13 pontos, com quatro vitórias e um empate. No fim da temporada, terminou a Série B com o vice-campeonato, somando 64 pontos, atrás apenas do Atlético-MG.

Quatro anos depois, quando voltou a disputar a Série B, o Sport teve o pior aproveitamento nas cinco primeiras rodadas da competição. O Leão teve um empate e quatro derrotas. Mesmo com um ponto ganho em 15 possíveis, os rubro-negros se recuperaram, saíram da 18ª posição, mas não subiram de divisão, terminando em sexto, com 56.

Em 2011, ano em que celebrou novamente um acesso à Série A, o Sport somou nove pontos nas cinco primeiras rodadas. No desfecho da Série B, subiu de divisão ao terminar em quarto, com 61. Dois anos depois, caminho parecido: nove pontos nos 15 disputados inicialmente e regresso à elite nacional, mas agora ficando em terceiro, com 63.

Nove pontos também foram conquistados nas cinco primeiras rodadas da Série B 2019. Desempenho que melhorou ainda mais ao longo da temporada, com o Sport encerrando o torneio em segundo, com 68.

Nos anos de 2022 e 2023, o Sport não obteve o acesso. Há quatro anos, fez oito pontos nas primeiras cinco rodadas. Na temporada seguinte, somou 11. Em ambas, porém, perdeu fôlego na fase decisiva e não subiu, ficando em sétimo nos dois casos.

Já em 2024, o Sport era o segundo colocado após cinco rodadas, com 12 pontos ganhos. Manteve o bom desempenho e subiu de divisão ao terminar em terceiro, com 66.

Vale lembrar que, em 2026, apenas os dois primeiros colocados sobem diretamente para a Série A. Do terceiro ao sexto acontecerão dois mata-matas valendo o acesso.

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