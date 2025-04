A- A+

Sport Com plano popular, Sport anuncia novo programa de sócios; confira valores Presente na Série A, Leão espera fidelizar o torcedor como associado do clube

O Sport anunciou, na tarde desta sexta-feira (11), seu novo programa de sócios. A ideia do clube é fidelizar o torcedor durante a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Com valores a partir de R$ 9,90, são quatro categorias à disposição dos rubro-negros.

Das quatro categorias, três delas seguem com o mesmo nome. São elas o “Sócio 87”, o “Sócio Rubro-Negro” e o “Sócio Leão”. Se juntam a elas o “Leão de todos”, que chega com o preço popular.

De acordo com o Sport, entre os principais pontos do novo programa, estão a manutenção da política de check-in para todos os planos, atendimento virtual para os sócios, além de desconto nas lojas oficiais do clube e de parceiros.

“Esse novo programa de sócios representa um passo importante na nossa missão de aproximar ainda mais o Sport da sua torcida. Pensamos em cada categoria com muito cuidado, oferecendo opções acessíveis e com benefícios reais, sem abrir mão da experiência e do orgulho de ser rubro-negro. Nosso objetivo é ter cada vez mais torcedores ao lado do Clube, dentro e fora da Ilha do Retiro”, comentou o vice-presidente Raphael Campos.

Confira os detalhes de cada plano

1. Sócio 87

Mensalidade: R$ 189,90 ou R$ 149,90 com fidelidade de 12 meses

Inclui até 3 dependentes gratuitamente

Setores: Cadeira Central, Sociais Dona Maria, Ampliação, Assentos Especiais, Arquibancadas Frontal, Placar e Sede

Check-in gratuito por jogo

Desconto de 50% caso perca o check-in e para dependentes

Prioridade 1 na compra de Ingressos

Direito a voto, experiências exclusivas, clube de vantagens, acesso ao clube social e descontos nas lojas oficiais e em parceiros do clube

Isenção no estacionamento (exceto em dias de jogos)

2. Sócio Rubro-Negro

Mensalidade: R$ 89,90 ou R$ 69,90 com fidelidade de 12 meses

Inclui até 3 dependentes gratuitamente

Setores: Sociais Dona Maria, Ampliação, Arquibancadas Frontal, Placar e Sede

Check-in gratuito por jogo

Desconto de 50% caso perca o check-in e para dependentes

Prioridade 2 na compra de Ingressos

Direito a voto, experiências exclusivas, clube de vantagens, acesso ao clube social e descontos nas lojas oficiais e em parceiros do clube

Isenção de 2h no estacionamento (exceto em dias de jogos)

3. Sócio Leão

Mensalidade: R$ 49,90 ou R$ 39,90 com fidelidade de 12 meses

Setores: Arquibancada Placar e Sede

Check-in gratuito por jogo

Desconto de 50% caso perca o check-in e para dependentes

Prioridade 3 na compra de Ingressos

Experiências exclusivas, clube de vantagens e descontos nas lojas oficiais e em parceiros do clube

4. Sócio Leão de Todos



Mensalidade: R$ 9,90

Direito a 4 check-ins por ano

25% de desconto em todos os jogos nas Arquibancadas Placar e Sede

Clube de vantagens incluso

