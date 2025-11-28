A- A+

Sport Sport convoca sócios para participarem da eleição para presidente do clube; confira os requisitos Eleição ocorre no dia 15 de dezembro

O Presidente do Conselho Deliberativo do Sport, Ademar Rigueira, anunciou, nesta sexta-feira (28), a convocação dos sócios do clube para participarem da eleição suplementar para presidente e vice-presidente, que ocorre no dia 15 de dezembro.

Foram convocados para participar da eleição os sócios maiores de 18 anos, adimplentes na forma das normas estatutárias e administrativas da Presidência Executiva, e que tenham ingressado no quadro social até o dia 15 de dezembro de 2023.

A nova eleição definirá os chefes do Executivo rubro-negro, em mandato-tampão, válido até o fim de 2026, após as saídas de Yuri Romão e Raphael Campos dos cargos.

Até o momento, Severino Otávio, o Branquinho, é o único candidato na disputa.

