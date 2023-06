A- A+

Série B Sport sofre gol no fim, empata com a Chape e corre risco de deixar G4 da Série B Rubro-negro chegou aos 28 pontos e vencia catarinenses até o fim do segundo tempo

Ainda não será desta vez que o Sport irá assumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão até tentou, ficou na frente do placar durante a maior parte do tempo, mas acabou ficando no empate com a Chapecoense, na noite desta terça-feira (27), em Santa Catarina. Em encontro válido pela 14ª rodada, catarinenses e pernambucanos ficaram no 1x1, na Arena Condá. O resultado fez o Rubro-negro chegar aos 28 pontos e ter a permanência no G4 ameaçada até término da rodada nesta quarta.

Ainda nesta terça-feira, o Sport pode ver o Novorizontino (29) abrir vantagem na liderança, caso derrote o Botafogo-SP. Além disso, ainda nesta noite, o Vila Nova (27) pode ultrapassar o Rubro-negro se triunfar diante do Tombense. Já nesta quarta, Mirassol e Vitória, ambos com 25 pontos, encaram Guarani e Sampaio Corrêa, respectivamente, e podem expulsar o clube pernambucano do grupo dos quatro primeiros.

O jogo

Com desconforto muscular na coxa direita e panturrilha esquerda, respectivamente, Luciano Juba e Vagner Love foram substituídos por Felipinho e Gabriel Santos. E sem suas principais referências ofensivas, o Sport demorou a se encontrar em campo, mas foi cirúrgico para terminar o primeiro tempo à frente no placar. Até os 30 minutos, a pressionada Chape era superior em campo e incomodava constantemente o setor defensivo rubro-negro. Ora pela direita, ora pela esquerda, o Verdão do Oeste buscava finalizar, mesmo que sem muito perigo à meta de Renan.

O Sport, por sua vez, só fez o torcedor soltar o primeiro grito de "uh", aos 33 minutos. Após bela trama de pé em pé, a bola encontrou Igor Cariús dentro da área pela esquerda. Com tempo para dominar, o lateral limpou a marcação e finalizou de direita. A bola passou raspando no poste esquerdo de João Paulo. O lance animou a equipe pernambucana, que passou a marcar território e abriu o placar na sequência. Em jogada construída pela esquerda, Fábio Matheus recebeu de Cariús e bateu forte de fora da área para fazer 1x0.

Leão recua e Chape empata

Com a vantagem no placar, o Sport adotou a postura de evitar se expor. Aos 24, até ficou perto de ampliar com Felipinho, após rápido contra-ataque. Mas, na reta final, acabou sendo castigado em Chapecó. No entanto, foi da equipe leonina a primeira grande chance na volta do intervalo. Após cobrança de escanteio, o Leão parou na trave após confusão na área da Chape. No lance seguinte, os catarinenses chegaram a ter um pênalti assinalado a favor, mas anulado após intervenção do VAR.

Na zona de rebaixamento, o time dirigido por Dal Pozzo se lançava ao ataque na busca do empate, enquanto o Sport tentava explorar os contra-ataques. Aos 24, inclusive, até ficou perto de ampliar com Felipinho, mas o lateral chutou sobre a meta adversária. Como castigo aos pernambucanos pela postura defensiva, os donos da casa empataram aos 44. Em troca de passes pela direita, Bruno Nazário finalizou firme da entrada da área para dar números finais ao encontro.

Ficha do jogo

Chapecoense 1

João Paulo; Felipe Albuquerque (Ribamar), Rafael Ribeiro (Bruno Leonardo), Rodrigo Freitas e Cristiano; Gustavo Cazonatti, Pablo Siles (Giovanni Pavani), Maxwell e Neto (Bruno Nazário); Danrlei e Alisson Farias (Richard). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Sport 1

Renan; Eduardo (Ewerthon), Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo, Fábio Matheus e Jorginho (Ítalo); Edinho (Alisson Cassiano), Felipinho (Fabrício Daniel) e Gabriel Santos (Kayke). Técnico: Enderson Moreira.

Estádio: Arena Condá (Chapecó/SC)

Árbitro: Leonardo Ferreira Lima (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta e Sidmar dos Santos Meurer (ambos do PR)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Gols: Fábio Matheus, aos 39' do 1T (SPT); Bruno Nazário, aos 44' do 2T (CHA)

Cartões amarelos: Maxwell (CHA); Alisson Cassiano (SPT)

