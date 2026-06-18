Sport sofre gol no fim, empata com Atlético-GO e perde chance de assumir liderança da Série B
Com atuação irregular, Leão voltou a tropeçar diante do torcedor na Segundona
No jogo que abriu a 14ª rodada da Série B, o Sport voltou a tropeçar dentro de casa sob as vaias do torcedor. Em duelo disputado na Ilha do Retiro, o Leão sofreu um gol no fim e ficou no empate com o Atlético-GO, em 1x1, nesta quinta-feira (18). O resultado levou os leoninos aos 25 pontos, permanecendo na terceira posição. O Dragão, por sua vez, agora tem 18 pontos, mas segue em 13º lugar.
O jogo
Cirúrgico. Assim foi o Sport no primeiro tempo diante do Atlético-GO. Não é exagero dizer que até os pernambucanos abrirem o placar, os visitantes eram melhores na partida. Ex-Santa Cruz, Geovany Soares era o jogador mais acionado do setor ofensivo do Dragão. Ainda aos nove minutos, o atacante chutou e viu Marcelo Benevenuto evitar a abertura do placar. Posteriormente, aos 22 minutos, o camisa 11 fez bela jogada pela esquerda e parou em Thiago Couto.
Com dificuldades para progredir rumo ao ataque, o Sport aproveitou sua oportunidade, aos 25 minutos. Felipinho desceu pela esquerda e mandou na área. Biel tentou desviar de cabeça e a bola passou para Perotti. Livre, o centroavante finalizou de primeira para fazer 1x0 e encerrar um jejum de cinco jogos sem marcar. A resposta goiana veio seis minutos mais tarde, mas a cabeçada de Marrony saiu com perigo.
A segunda boa chegada do Sport foi construída apenas no fim da primeira etapa. Em cobrança de escanteio de Chrystian Barletta, Marcelo Benevenuto cabeceou para boa defesa de Paulo Henrique.
Na volta do intervalo, apesar da necessidade do adversário de buscar o empate, foi o Sport quem ficou perto de ampliar logo no início. Augusto Pucci cruzou rasteiro e Felipinho apareceu como peça surpresa para finalizar. A tentativa desviou no caminho e saiu em escanteio.
Sem precisar se expor, o Rubro-negro pernambucano passou a controlar as ações, mas viu o Dragão chegar com perigo duas vezes. Aos 23 minutos, Geovany Soares limpou a marcação e bateu por cima do gol. Nove minutos dpeois, foi a vez de Marrony tentar, mas parar em defesa de Thiago Couto. No apagar das luzes, porém, Geovany mandou bola na área e Léo Jacó desviou para o fundo das redes.
Ficha do jogo
Sport 1
Thiago Couto; Augusto Pucci (Marlon Douglas), Marcelo Benevenuto, Zé Marcos e Felipinho; Zé Lucas (Pedro Martins), Biel (Fábio Matheus) e Yago Felipe; Iury Castilho (Carlos de Pena), Chrystian Barletta e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.
Atlético-GO 1
Paulo Henrique; Ewerthon (Gabriel Paé), Tito, Junior Barreto e Guilherme Lopes; Leandro Vilela (Léo Jacó), Cristiano e Guilherme Marques (Assis); Bruno José (Felipe Guimarães), Marrony (Klebert) e Geovany Soares. Técnico: Renan Brito.
Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)
Áribtro: Rafael Klein (RS)
Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel e Jorge Eduardo Bernardi (ambos do RS)
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
Gols: Perotti, aos 25' do 1T (SPT); Léo Jacó, aos 50' do 2T (ACG)
Cartão amarelo: Augusto Pucci, Carlos de Pena (SPT); Tito, Guilherme Marques (ACG)
Público total: 13.151 torcedores
Renda: R$ 233.208,00