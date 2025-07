A- A+

Futebol Sport sofre gol no fim, perde para o Botafogo e segue sem vencer na Série A Neste domingo (20), na Ilha do Retiro, o time carioca venceu por 1x0

O Sport foi muito valente, mas ainda não foi o suficiente para vencer na Série A. Neste domingo (20), na Ilha do Retiro, o Leão sofreu gol nos minutos finais e amarga mais uma derrota na competição, dessa vez por 1x0 para o Botafogo.

Os primeiros minutos do jogo foram marcados por muita intensidade e briga constante pela bola. O Sport tentou usar essa energia inicial para tentar sair na frente. Contudo, à medida que o tempo foi passando, a qualidade do Botafogo foi prevalecendo

A primeira grande oportunidade foi aos 19 minutos. Montoro encontrou grande passe entre a marcação rubro-negra e achou Correa, o experiente argentino tentou tirar do goleiro Gabriel, mas que se esticou todo e salvou o Leão.

O Sport encontrou nas bolas aéreas sua principal arma. Aos 27, Rafael Thyere quase marcou de bicicleta após uma sobra no escanteio.

A necessidade de buscar a vitória fez com que o Leão tivesse que se expor. Aos 32, Montoro quase marcou ao fechar no segundo pau, mas Gabriel impediu. No mesmo instante, o Sport puxou contra-ataque, mas Ramírez finalizou muito mal.

O mandante seguiu arriscando. Primeiro, Derik chutou de longe e obrigou John a mandar para escanteio. Na cobrança de Lucas Lima, o zagueiro Ramon cabeceou em cima do goleiro alvinegro.

Roteiro igual

Após o descanso, a etapa final foi iniciada com a mesma proposta: muita intensidade nas ações. Antes dos quatro minutos cada equipe já tinha chegado com certo perigo.

Porém, assim como na primeira etapa, aos poucos o Botafogo foi tomando conta do ritmo. Aos 16, Newton fez jogada individual e bateu de fora da área, a bola desviou no caminho e passou com perigo.

O time carioca chegou mais algumas vezes, mas aos 28 ficou bem perto de abrir o marcador. Santi Rodriguez fez grande jogada pela esquerda e achou Montoro na entrada da área, a bola ia no gol, mas o zagueiro Chico impediu.

A partida passou a ser um pouco mais morna e com menos oportunidades. Quando tudo parecia definir um empate, o Sport sofreu um duro golpe. Aos 45 minutos, Cuiabano recebeu na área, conseguiu limpar a defesa rubro-negra e mandou cruzado para o fundo do gol.

Ficha técnica

Sport 0

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon (Chico) e Igor Cariús (Kevyson); Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima (Atencio); Derik (Romarinho), Ignacio Ramírez e Barletta (Matheusinho). Técnico: Daniel Paulista.

Botafogo 1

John; Vitinho (Mateo Ponte), Barboza, Kaio Pantaleão e Alex Telles (Cuiabano); Marlon Freitas, Newton e Artur (Santi Rodríguez); Montoro (Rwan Cruz), Joaquin Correa (Nathan) e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.



Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Flávio Rodrigues (SP)

Assistentes: Alex Ang e Daniel Luis Marques (ambos SP)

VAR: Thiago Duarte (SP)

Cartões amarelos: Matheus Alexandre (S) Marlon Freitas e Montoro (B)

Gols: Cuiabano aos 45 do 2T (B)

Público Total: 11.609

Renda: R$ 408.735,00



