A- A+

Futebol Sport sofre gols no fim, perde para Fortaleza e encerra série invicta na Copa do Nordeste A vitória manteve o time da capital cearense vivo na competição

O Sport chegou ao Castelão, nesta quarta-feira (29), para enfrentar o Fortaleza já com a classificação assegurada à segunda fase da Copa do Nordeste e com uma formação alternativa. Fazendo um jogo de pouca inspiração, o rubro-negro sofreu gols no fim e perdeu pelo placar de 2x0, deixando o adversário vivo na competição.

Com as combinações dos resultados, o adversário do Leão da Ilha do Retiro nas quartas de final será o ASA, no Recife, em duelo de jogo único. Por outro lado, o Tricolor do Pici ultrapassou o Retrô no saldo de gols, assegurou vaga no mata-mata e visita o Confiança.

Apesar de apresentar uma boa dinâmica de passes nos primeiros minutos de jogo, o Sport pecava quando se aproximava do gol adversário, principalmente, no famoso “passe final”. Do outro lado, o Fortaleza tentou ser mais direto, além forçar finalizações de fora da área, mas que Halls segurou com tranquilidade.

Aos 32 minutos, o time mandante chegou com perigo com mais uma tentativa de longe. Lucas Sasha recebeu na entrada da área e soltou o pé esquerdo, a bola passou perto da trave esquerda do goleiro rubro-negro.

O duelo passou a ser pouco inspirado e de raras oportunidades, com os times indo para os 15 minutos de intervalo na igualdade.

Retorno

Sem maiores mudanças, o Sport viu o adversário crescer no jogo já nos minutos iniciais da etapa final, mas ainda sem ter eficiência para assustar.

O Leão da Ilha só chegou a finalizar aos 11 minutos da etapa final. Após rondar a área, um cruzamento da direita encontrou Iury Castilho, o atacante ensaiou uma bicicleta, mas a bola passou por cima do gol.

Já o Fortaleza conseguiu uma boa finalização aos 29 minutos, depois que Paulinho Baya encontrou Vitinho na meia-lua da grande área e arriscou, a bola foi desviada na defesa e ajudou o goleiro Halls a segurar sem muitos problemas.

O Tricolor do Pici chegou uma outra vez no minuto seguinte, Pedro Martins errou na saída de bola e deixou nos pés de Luiz Fernando, o ponta finalizou mas ficou no goleiro leonino.

Expulsão

Aos 33 minutos, Yago Felipe mediu errado a tentativa de bloqueio com um carrinho e atingiu o jogador adversário. Já com um cartão acumulado, o volante recebeu outro amarelo e deixou o campo mais cedo, ficando o Sport com um a menos.

Aos 45 minutos, o Fortaleza teve a oportunidade mais clara até então. Lucas Sasha insistiu e evitou a saída bola, o meia tocou para trás e encontrou Kayke, o jovem atacante desviou e ficou vendo a bola tocar o pé da trave direita e escapar pela linha de fundo.

Já nos acréscimos, aos 48 minutos, Lucas Sasha voltou a chegar pelo lado direito e cruzou na área, a zaga não encontrou a bola e Miritello não perdoou, cabeceou a bola e abriu o placar.

Já com o time pernambucano cansado, aos 50 minutos, Miritello sustentou dentra da área e fez o pivô, Rodrigo veio de frente, mas isolou a bola.

Ainda com tempo no crônometro, o Fortaleza precisava de um gol, correu atrás da classificação e foi presenteado por isso aos 53 minutos. Após cruzamento na área, Habraão falhou, o goleiro Halls deu rebote e Vitinho só empurrou para o gol vazio.

Ficha técnica



Fortaleza 2

Silvestre; João Lucas (Paulo Baya), Luan Freitas, Ronald e Rodrigo; Lucas Sasha, Rodriguinho (Vitinho), Lucas Sasha e Lucca Prior (Kauã Rocha); Luiz Fernando, Welliton (Kayke) e Lucas Emanoel (Miritello). Técnico. Thiago Carpini

Sport 0

Halls; Augusto Pucci (Dedé), Marcelo Ajul, Habraão e Edson Lucas; Pedro Martins, Yago Felipe e Max (Micael); Gustavo Maia (Patrick), Marlon e Iury Castilho. Técnico: Márcio Goiano.

Local: Estádio Castelão (Fortaleza/CE)

Árbitro: Afro Rocha De Carvalho Filho (PB)

Assistentes: Rafael Guedes de Lima e Paulo Ricardo Alves Farias (ambos da PB)

Cartões amarelos: Luiz Fernando, Vitinho (F) Marcelo Ajul, Halls, Yago Felipe (S)

Cartão vermelho: Yago Felipe (S)

Gols: Miritello aos 48 minutos do 2T e Vitinho aos 53 do 2T (F)

Veja também