Sport Sport solicita alteração do local da partida contra o Altos-PI, pela Copa do Nordeste Palco também de Fluminense-PI x Fortaleza, Estádio Lindolfo Monteiro sofreu com as chuvas que caíram em Teresina nos últimos dias

As imagens do gramado do Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, alagado no último domingo (3), durante o confronto entre Fluminense-PI e Fortaleza, ligou o alerta dentro do Sport. Nesta quarta-feira (6), às 21h30, o local será palco da partida do Leão pernambucano diante do Altos, pela quinta rodada da Copa do Nordeste. Ao menos, por enquanto. À Folha de Pernambuco, a diretoria rubro-negra informou que solicitou a mudança do confronto para o Albertão, também na capital piauiense.

"Sim, há muita preocupação. Oficiamos a CBF para pedir a alteração do local do jogo", contou Guilherme Falcão, membro do comitê gestor rubro-negro.

De acordo com o diretor João Marcelo Barros, o pedido aconteceu na manhã desta segunda-feira, após a cúpula de futebol do clube ter acesso às imagens do gramado. "A situação é muito crítica, está impraticável. Além disso, as chuvas devem continuar. Por isso, achamos melhor pedir a alteração do local", salientou.

Válida pela primeira fase da Copa do Brasil, a partida entre Fluminense-PI e Fortaleza, teve que ser paralisada após as fortes chuvas que castigaram e alagaram o gramado do Lindolfo Monteiro durante o último domingo. Na oportunidade, empatado em 0x0, o duelo teve que ser interrompido no intervalo e, após o árbitro aplicar todo protocolo recomendado pela CBF, adiado.

Assim, na tarde desta segunda-feira (4), as equipes voltaram a entrar em campo para terminar o jogo. Sem poças, mas ainda longe das condições ideais, o Fortaleza foi superior ao adversário e venceu por 3x0, avançando para ser o oponente do Retrô na segunda fase do mata-mata nacional.

Leão na Copa do Nordeste

Se vencer o Altos, o Sport pode dar um importante passo para se classificar à próxima fase da Copa do Nordeste. O Leão lidera o Grupo A do certame com sete pontos. A pontuação é a mesma de CRB e Botafogo-PB, mas o time pernambucano leva vantagem nos critérios de desempate. O Jacaré, por sua vez, é uma das duas equipes invictas no Nordestão - ao lado do Ceará. Com seis pontos, o Altos é o terceiro colocado do Grupo B.

