Sport solicita arbitragem de fora para clássicos contra o Santa Cruz pelo Estadual

Nesta segunda-feira (4), o Sport encaminhou uma solicitação à Federação Pernambucana de Futebol (FPF) pedindo que os dois jogos da semifinal contra o Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano, sejam realizados com arbitragem de fora do Estado.

A informação foi divulgada pelo repórter Vinícius Calado, da CBN, e confirmada pela Folha de Pernambuco.

Durante esta edição do Estadual, o Sport já mostrou seu descontentamento com a arbitragem da competição. Na vitória sobre o Afogados, por 2x0, o comitê gestor rubro-negro deu uma coletiva para criticar a atuação do árbitro Michelangelo Almeida.

Como resposta, o presidente da FPF, Evandro Carvalho, chegou a dizer que escalaria o árbitro para apitar o jogo seguinte do Leão. Contudo, isso acabou não se concretizando.

