Sport Sport solicita à CBF liberação imediata do lateral Igor Cariús após atleta ser absolvido pelo STJD O jogador de 30 anos foi considerado inocente pelo tribunal na última quinta-feira (1) no julgamento sobre manipulação em apostas esportivas

O Sport solicitou junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a liberação imediata do lateral-esquerdo Igor Cariús. O Clube informou em comunicado oficial nesta sexta-feira (2).

Dos oito julgados pela 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na última quinta-feira (1), Cariús foi o único absolvido pelo tribunal.

O lateral era acusado de participar de manipulações de apostas esportivas enquanto defendia o Cuiabá ano passado, mas foi absolvido.

"Igor Cariús tem treinado normalmente e está em plena forma física, apto para entrar em campo. O Clube a todo instante acreditou na conduta do jogador, que tem postura exemplar no dia a dia, mas acatou a então determinação do tribunal", diz a nota divulgada pelo Leão.

No dia 17 de maio, Cariús foi suspenso de forma preventina pelo STJD. A suspensão era de 30 dias, mas com a absolvição do atleta o Sport aguarda a liberação antes do prazo.

O Sport volta a campo neste domingo (4), às 18h, contra o Londrina pela Série B do Campeonato Brasileiro.

