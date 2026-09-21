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Série B Sport solicita 'condições adequadas' para rubro-negros no próximo Clássico dos Clássicos Duelo válido pela 30ª rodada acontece neste sábado (26), às 16h30, nos Aflitos

O Sport emitiu comunicado, nesta segunda-feira (21), informando que enviou requerimento formal ao Náutico, à Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE) e à Diretoria de Competições da CBF, solicitando a reserva de 10% dos ingressos para a torcida visitante. O Clássico dos Clássicos do segundo turno da Série B acontece no próximo sábado (26), às 16h30, nos Aflitos.

"Com base no Manual de Competições da CBF, o clube solicitou a reserva de 10% da capacidade autorizada do estádio para a torcida visitante e manifestou interesse na aquisição antecipada e imediata de 50% dessa carga de ingressos", iniciou a comunicação rubro-negra.

"O Sport também reforçou que devem ser respeitados os direitos relacionados ao preço dos ingressos, à meia-entrada e às condições adequadas de visibilidade no setor destinado aos rubro-negros", concluiu.

Retrospecto

No primeiro turno da competição, no último mês de maio, o Náutico acionou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra o Sport pelos os preços estabelecidos para a torcida visitante naquela ocasião.

Na oportunidade, o Leão colocou R$ 60 para o público mandante e R$ 150 para os alvirrubros, acima do limite previsto no regulamento do Manual de Competições da CBF 2026. Com um público de quase 20 mil torcedores, o Sport venceu por 2x0.

Por outro lado, o Sport protestou no confronto de volta da final do Pernambucano 2026, nos Aflitos, em que o Rubro-negro alega que o local destinado à torcida visitante não proporcionava condições adequadas de visibilidade e acomodação. O plantel leonino saiu com a vitória por 3x0 e a conquista do 46º título Pernambucano.

Torcida do Sport no setor visitante dos Aflitos na final do Pernambucano 2026 - Foto: Hugo Soares/FPF

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