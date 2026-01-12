A- A+

Futebol Sport solicita presença de torcida visitante no clássico contra o Náutico; FPF nega possibilidade Duelo será no próximo domingo (18), nos Aflitos, pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano

O departamento jurídico do Sport solicitou à Federação Pernambucana de Futebol (FPF) que o Clássico dos Clássicos contra o Náutico, no dia 18 de janeiro, nos Aflitos, pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano, tenha a presença da torcida visitante.





O Sport argumenta que a decisão atual de ter apenas torcida mandante nos clássicos locais configura “descumprimento aos termos do artigo 143 da Lei Federal nº 14.597/2023 (Lei Geral do Esporte) c\c o art. 128 do Regulamento Geral das Competições da Federação Pernambucana de Futebol – RGC – Temporada 2026.”

O clube ainda reforça que ”impedir a presença da torcida visitante no jogo em comento é violar um dos princípios mais caros do Direito Desportivo, qual seja, o princípio do equilíbrio na competição”. No Clássico dos Clássicos do ano passado, na Ilha do Retiro, apenas a torcida do Sport esteve presente.

Porém, nos dois clássicos anteriores, envolvendo Náutico x Santa Cruz (Aflitos) e Santa Cruz x Sport (Arruda), as duas torcidas foram liberadas. A questão é que, após os inúmeros registros de confusões no duelo entre tricolores e rubro-negros, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e o Governo de Pernambuco optaram por realizar o clássico seguinte apenas com torcida mandante.



Procurado pela reportagem, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, disse que a ideia é que o clássico seja mantido com torcida única. "Não posso descumprir o que já acertei com a Polícia", limitou-se a dizer o mandatário. Tal decisão, de acordo com a FPF, já tinha sido alinhada entre os clubes no Conselho Técnico do Campeonato Pernambucano.

