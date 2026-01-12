Seg, 12 de Janeiro

Futebol

Sport solicita presença de torcida visitante no clássico contra o Náutico; FPF nega possibilidade

Duelo será no próximo domingo (18), nos Aflitos, pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano

Torcida do Sport na Ilha do Retiro Torcida do Sport na Ilha do Retiro  - Foto: Paulo Paiva/Sport Club do Recife

O departamento jurídico do Sport solicitou à Federação Pernambucana de Futebol (FPF) que o Clássico dos Clássicos contra o Náutico, no dia 18 de janeiro, nos Aflitos, pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano, tenha a presença da torcida visitante. 

 

O Sport argumenta que a decisão atual de ter apenas torcida mandante nos clássicos locais configura “descumprimento aos termos do artigo 143 da Lei Federal nº 14.597/2023 (Lei Geral do Esporte) c\c o art. 128 do Regulamento Geral das Competições da Federação Pernambucana de Futebol – RGC – Temporada 2026.”

O clube ainda reforça que ”impedir a presença da torcida visitante no jogo em comento é violar um dos princípios mais caros do Direito Desportivo, qual seja, o princípio do equilíbrio na competição”. No Clássico dos Clássicos do ano passado, na Ilha do Retiro, apenas a torcida do Sport esteve presente. 

Porém, nos dois clássicos anteriores, envolvendo Náutico x Santa Cruz (Aflitos) e Santa Cruz x Sport (Arruda), as duas torcidas foram liberadas. A questão é que, após os inúmeros registros de confusões no duelo entre tricolores e rubro-negros, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e o Governo de Pernambuco optaram por realizar o clássico seguinte apenas com torcida mandante.

Procurado pela reportagem, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, disse que a ideia é que o clássico seja mantido com torcida única. "Não posso descumprir o que já acertei com a Polícia", limitou-se a dizer o mandatário. Tal decisão, de acordo com a FPF, já tinha sido alinhada entre os clubes no Conselho Técnico do Campeonato Pernambucano.

