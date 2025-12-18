A- A+

Sport Sport sonda Ítalo Rodrigues, mas avança com Jorge Macedo para executivo de futebol Nova diretoria corre para anunciar a chegada de um novo diretor de olho em 2026

Prestes a ser empossado como novo presidente do Sport, nesta sexta-feira (19), pela manhã, Matheus Souto Maior tem tentado correr para fechar a estrutura de futebol leonina. O mandatário busca anunciar um executivo e um técnico nos próximos dias, com o objetivo de andar com o planejamento para 2026.

O vice-presidente de futebol Marcus Vinícius afirmou que a ideia é acertar, primeiramente, com o novo executivo de futebol para depois concretizar a chegada de um novo treinador. Segundo apurou a Folha de Pernambuco, Ítalo Rodrigues, ex-Náutico, e que estava no Criciúma, segue no radar da gestão, mas ainda não foi realizada uma proposta oficial. "Houve um contato muito superficial, sem proposta", ouviu a reportagem de uma fonte.

A pausa nas conversas com Ítalo se deu, porque a bola da vez é Jorge Macedo. A informação foi divulgada inicialmente por Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, e confirmada pela Folha de Pernambuco. A diretoria rubro-negra tem conversas avançadas para que o dirigente ex-Internacional e Ceará assuma o cargo de executivo de futebol do clube da Ilha do Retiro.

Macedo está na Ferroviária, de São Paulo, desde 2024, e tem vínculo com os paulistas até o fim do próximo ano. Além de Inter e Ceará, o dirigente ainda soma passagens por equipes como Fluminense, Vitória e Avaí. Pelo Vozão, inclusive, montou os elencos que terminaram os Brasileiros de 2020 e 2021, em 11º lugar.

