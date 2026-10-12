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futebol Sport: Soso valoriza "coragem" em empate diante do Atlético/GO Leão buscou empate diante do Dragão, na Série B 2026, mesmo com menos um jogador em campo

Quando o Sport saiu derrotado dos Aflitos por 3x1 do Náutico, pela Série B do Campeonato Brasileiro, parte da torcida imaginou que o Leão não teria mais forças de iniciar uma arrancada para se aproximar do G6. Três rodadas depois, o cenário ficou mais animador. O clube ainda não está na zona que vale o acesso à Série A, mas conquistou três resultados importantes. O último deles, na visão do técnico Mariano Sosso, um mérito pela coragem dos atletas.

O Sport vinha de vitórias por 2x1 contra o Athletic (na Arena Sicredi) e São Bernardo (lha do Retiro). O confronto seguinte foi contra o Atlético-GO. O Leão saiu atrás do placar e depois ainda viu a situação ficar ainda mais complicada quando Marcelo Benevenuto foi expulso. No final do jogo, porém, os pernambucanos arrancaram o empate com Perotti.

“Valorizo muito a coragem, a valentia de tentar igualar o jogo e sustentar em um campo muito complexo. A gente continua desenvolvendo uma boa identidade. Temos muito a melhorar sempre, mas valorizo muito os jogadores e, principalmente, a postura deles”, afirmou o treinador.

Com o resultado, o Leão ficou na oitava posição, com 51 pontos, dois abaixo do G6. “Temos que seguir pensando grande. Temos que observar, analisar o desenvolvimento dentro de um jogo. O Sport tem a intenção, o DNA e a história de tentar ganhar, jogar para frente, ser propositivo. Isso é gratificante. Reforço o espírito de nossos atletas em não desistir”, declarou.

Como entrar

Para finalmente ocupar uma das vagas no G6, o Sport precisará vencer na próxima rodada o Fortaleza. O confronto será sexta-feira (16), na Ilha do Retiro. Os cearenses estão na quarta posição, com 57. Além disso, os rubro-negros precisarão torcer pelo tropeço do Atlético-GO, que está em sexto, com 53. O Dragão enfrenta a lanterna Ponte Preta, no Ítalo Limongi.

No primeiro turno, o Fortaleza venceu o Sport por 2x1. na Arena Castelão. Os gols da partida foram marcados por Rodrigo e Wellinton pelo lado tricolor, enquanto Perotti balançou as redes para o time rubro-negro.



Nos 33 jogos disputados até o momento, o Sport soma 13 vitórias, 12 empates e oito derrotas. São 45 gols marcados e 35 sofridos.

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