A- A+

Copa do Nordeste Sport marca no fim e vence Sousa-PB, fora de casa, pela Copa do Nordeste Resultado leva o Rubro-negro ao terceiro lugar do Grupo A

O Sport contou com a estrela do último reforço a estrear na temporada para vencer na Copa do Nordeste. No irregular gramado do Marizão, o Rubro-negro esteve longe de fazer uma boa apresentação, mas venceu o Sousa-PB, por 2x1, na noite desta terça-feira (11), no sertão paraibano. O responsável pelo gol da vitória leonina foi o argentino Rodrigo Atencio, nos acréscimos.

O resultado levou o Leão aos seis pontos, subindo para o terceiro lugar do Grupo A. O Dinossauro, por sua vez, com três pontos, caiu para a quinta colocação.

Ausências

Para o confronto no sertão paraibano, o Sport teve que lidar com algumas baixas. Caíque França, com desconforto no joelho direito, Igor Cariús, com dores na lombar, e Rafael Thyere, que deverá passar por procedimento cirúrgico na região lombar em breve, foram as ausências clínicas.

Já o meia-atacante Hyoran e o atacante Gonçalo Paciência ficaram de fora por opção técnica e voltam contra o Náutico, no sábado.

Em meio ao pesado gramado do Marizão, Sousa e Sport fizeram um jogo mais físico do que técnico. Aliás, com a característica de rápidas trocas de passes para envolver o adversário, o Leão pouco conseguiu construir por baixo. Ainda assim, o time dirigido por Pepa conseguiu dominar as ações e teve as duas melhores oportunidades em jogadas pelo alto.

Ainda aos sete minutos, Zé Lucas roubou a bola no meio e Fabricio Domínguez acionou Lucas Lima na esquerda. Com liberdade, o camisa 10 cruzou na medida para Lenny Lobato, livre, cabecear no canto superior direito de Bruno Fuso para fazer 1x0.

Em investidas concentradas principalmente pela direita, o Sousa até incomodou o setor defensivo do Sport. No entanto, foi o Rubro-negro que esteve mais perto do segundo gol.

Aos 28 minutos, Dalbert foi no fundo pela esquerda e cruzou com perfeição para Gustavo Coutinho. O centroavante ganhou da zaga pelo alto, mas viu o goleiro paraibano fazer boa intervenção.

Estrela de Atencio brilha

Depois de ter que fazer duas alterações no primeiro tempo de forma forçada, o técnico Paulo Foiani optou por reforçar o lado direito com Wellisson na vaga de Elielton. O Sport, por sua vez, no intuito de tentar manter a vantagem construída na etapa inicial, acabou sendo castigado aos oito minutos.

Patrick cobrou falta pelo lado direito em direção à área. Bem posicionado, Diego Ceará subiu entre Gustavo Coutinho e Chico para deixar tudo igual. A bola ainda tocou na trave direita de Thiago Couto antes de morrer no fundo das redes.

Com o time sem conseguir controlar as ações como no primeiro tempo, Pepa resolveu trocar todo o ataque de uma única vez. Barletta, Gustavo Maia e Pablo foram acionados nos lugares de Lobato, Carlos Alberto e Coutinho, respectivamente.

Já no fim da partida, porém, entrou em campo a alteração que garantiu os três pontos: o argentino Rodrigo Atencio. Quando o jogo caminhava para um empate, o camisa 20 aproveitou toque de Chico para o meio da área, aos 46, após cruzamento de Lucas Lima, para bater bonito e dar números finais ao confronto.

Ficha técnica

Sousa-PB 1

Bruno Fuso; Iranilson, Uesles Moura, Marcelo Duarte e Jackson Santos (Fernando Ceará); Hebert Cristian, Diego Viana (Felipe Jacaré) e Patrik (Dhonata); Elielton (Wellisson), Ian Augusto (Kiko) e Diego Ceará. Técnico: Paulo Foiani.

Sport 2

Thiago Couto; Di Placido, Antônio Carlos, Chico e Dalbert (Rodrigo Atencio); Zé Lucas, Fabricio Domínguez (Tití Ortiz) e Lucas Lima; Lenny Lobato (Barletta), Carlos Alberto (Gustavo Maia) e Gustavo Coutinho (Pablo). Técnico: Pepa.

Local: Marizão (Sousa/PB)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Zaqueu Eleutério Linhares e José de Arimatéia Freires da Silba (ambos do CE)

Gols: Lenny Lobato, aos 7' do 1T, Rodrigo Atencio, aos 46' do 2T (SPT); Diego Ceará, aos 8' do 2T (SOU)

Cartões amarelos: Patrik, Hebert (SOU); Carlos Alberto, Dalbert, Tití Ortiz (SPT)

Veja também