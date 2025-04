A- A+

Sport Sport buscará STJD e espera abertura de inquérito contra arbitragem de jogo com Palmeiras Diretoria rubro-negra acredita que afastar os árbitros não resolve o problema pelo erro cometido no último domingo (6), na Ilha do Retiro

Segundo o vice-presidente de futebol do Sport, Guilherme Falcão, o clube está entrando, nesta terça-feira (8), com uma representação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra a arbitragem da partida diante do Palmeiras, disputada no último domingo (6), na Ilha do Retiro.

O movimento se dá após a marcação de um pênalti a favor dos paulistas, que decretou a derrota rubro-negra por 2x1, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Segundo a diretoria, o clube espera que seja aberto um inquérito para averiguar a arbitragem da equipe comandada por Bruno Arleu de Araújo, após o pênalti de Matheus Alexandre sobre Raphael Veiga, aos 42 minutos do segundo tempo.

"(Esperamos) abertura de inquérito para apuração de violação às normas do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD)", falou à Folha de Pernambuco, Guilherme Falcão.

Na última segunda-feira (7), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou o afastamento da equipe de arbitragem da partida. Nesta terça, através da Comissão de Arbitragem, a entidade que comanda o futebol brasileiro reconheceu o erro. Foi divulgado o parecer técnico do Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI).

"O afastamento é uma medida necessária e tem o caráter pedagogicamente e, de certa forma, punitivo. No entanto, isoladamente, não resolve a questão", pontuou Falcão.

Enquanto a diretoria rubro-negra se movimenta fora das quatro linhas, o elenco do Sport se reapresentou nesta terça-feira, no CT José de Andrade Médicis, para iniciar a preparação para mais um compromisso do clube na Série A. No sábado (12), o Leão visita o Vasco, às 21h, em São Januário, pela terceira rodada. O Rubro-negro ocupa a 18ª posição, com um ponto.

