Sport supera Novorizontino e conquista a primeira vitória na Ilha do Retiro pela Série B
Leão voltou a vencer como mandante em uma competição nacional após um período de mais de 7 meses
Após um período de exatos sete meses e quatro dias, o Sport reencontrou a vitória em uma competição nacional na Ilha do Retiro neste sábado (25) para a alegria e o alívio dos torcedores rubro-negros.
O Leão recebeu o Novorizontino pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e venceu por 1 a 0, com gol de Perotti. Após um primeiro tempo pouco criativo, os pernambucanos conseguiram chegar ao gol no início da segunda etapa.
Com o triunfo, o Rubro-negro subiu momentaneamente para o quarto lugar, com dez pontos. Já o time paulista estacionou nos oito pontos e figura na nona posição na tabela da Segundona.
Agora, o Sport entra em campo pela Copa do Nordeste na quarta-feira (29) e enfrenta o Fortaleza, às 21h30, no Castelão. O Novorizontino terá mais de uma semana para descansar e joga apenas no próximo domingo (3) contra o Avaí, no Ressacada, em Florianópolis.
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O jogo
O Sport começou tentando encontrar espaço em campo e teve uma boa oportunidade logo aos 5 minutos de jogo com Clayson, que recebeu lançamento de Benevenuto, entrou na área adversária e bateu para fora.
O Leão chegou a ser ameaçado por Tavinho, que finalizou perto da trave do Novorizontino, mas já estava em posição de impedimento marcada.
Apesar de ter tido mais posse de bola, o Sport sentiu dificuldades de vencer a marcação e passou a sentir mais pressão dos paulistas, que, por sua vez, também sofreram para criar jogadas e desenvolver ritmo de jogo.
Aos 25, o Rubro-negro teve a ótima chance com cruzamento de Felipinho, que viu o goleiro César sair mal e a bola sobrar para Barletta. O atacante finalizou de primeira, mas Dantas salvou em cima da linha.
No contra-ataque, o Novorizontino reagiu imediatamente nos pés de Tavinho, que obrigou o goleiro Thiago Couto a espalmar a bola para frente.
Aos 41 minutos, Maykon Jesus quase chegou ao primeiro gol do confronto. Após receber cruzamento de Tavinho, ele dominou e bateu em cima de Thiago Couto.
Nos acréscimos, Perotti ainda chegou a cabecear na trave, mas não conseguiu chegar ao gol e desperdiçou outra oportunidade de abrir o placar para o Sport. Sem muita criatividade, o primeiro tempo da partida terminou empatado em 0 a 0.
Segunda etapa
O segundo tempo do Sport começou mais veloz e dinâmico e passou a controlar mais a partida.
E foi aos 6 minutos que o torcedor do Leão finalmente pôde soltar o grito de gol com jogada de Carlos de Pena, que entrou substituindo Zé Gabriel, para Perotti. O jogador encobriu o goleiro adversário e abriu o placar na Ilha do Retiro com um belo gol.
PEROTTI! pic.twitter.com/VUYS1JbrSy— Sport Club do Recife (@sportrecife) April 26, 2026
Por pouco, o Rubro-negro não chegou ao segundo gol aos 11 minutos com Carlos de Pena, que finaliza em cima da área dos paulistas.
O Novorizontino chegou a assustar com Maykon, que obrigou uma boa defesa de Thiago Couto. Aos 22 minutos, uma cobrança de falta perigosa cobrada por Rômulo fez Thiago Couto trabalhar mais uma vez e impediu o empate do Novorizontino.
Os paulistas continuaram tentando buscar a igualdade, desta vez com Dantas, que parou novamente na boa atuação do goleiro do Leão.
Após o gol, o Sport diminuiu o ritmo e passou a ver o adversário jogando e se arriscando mais no duelo.
Aos 38, Felipinho puxou o contra-ataque e tocou para Yago Felipe, que erra o cruzamento e desperdiça o lance.
O Novorizontino seguiu pressionando, mas não conseguiu balançar as redes e viu o Leão vencer como mandante em uma competição nacional pela primeira vez desde o dia 21 de setembro de 2025.
Na ocasião, o Sport venceu o Corinthians pelo mesmo placar de 1 a 0 pela Série A do Campeonato Brasileiro.
TRÊS PONTOS MUITO IMPORTANTES!— Sport Club do Recife (@sportrecife) April 26, 2026
Perotti marca e o Sport vence o Novorizontino, na Ilha do Retiro! É O LEÃO! pic.twitter.com/3wEBXpJGSU
Sport 1
Thiago Couto; Madson (Augusto Pucci), Habraão (Patrick), Marcelo Benevenuto e Felipinho; Zé Gabriel (Carlos de Pena) e Zé Lucas; Biel (Yago Felipe); Barletta, Clayson (Iury Castilho) e Perotti. Técnico: Márcio Goiano
Novorizontino 0
César; Alvariño (Alemão), Dantas, Patrick e Maykon Jesus; Luís Oyama (Titi Ortíz), Matheus Bianqui, Tavinho (Vinícius Paiva), Diego Galo (Hélio Borges) e Juninho; Robson. Técnico: Enderson Moreira
Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)
Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS). Assistentes: Lúcio Beiersdorf Flor e Juarez de Mello Junior
VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira
Público: 12.749 torcedores
Renda: R$ 310.220,00
Gols: Perotti (6’ do 2T)
Cartões amarelos: Tavinho, Juninho, Luís Oyama (NOV), Carlos de Pena (SPT)