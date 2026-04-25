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Futebol Sport supera Novorizontino e conquista a primeira vitória na Ilha do Retiro pela Série B Leão voltou a vencer como mandante em uma competição nacional após um período de mais de 7 meses

Após um período de exatos sete meses e quatro dias, o Sport reencontrou a vitória em uma competição nacional na Ilha do Retiro neste sábado (25) para a alegria e o alívio dos torcedores rubro-negros.

O Leão recebeu o Novorizontino pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e venceu por 1 a 0, com gol de Perotti. Após um primeiro tempo pouco criativo, os pernambucanos conseguiram chegar ao gol no início da segunda etapa.



Com o triunfo, o Rubro-negro subiu momentaneamente para o quarto lugar, com dez pontos. Já o time paulista estacionou nos oito pontos e figura na nona posição na tabela da Segundona.



Agora, o Sport entra em campo pela Copa do Nordeste na quarta-feira (29) e enfrenta o Fortaleza, às 21h30, no Castelão. O Novorizontino terá mais de uma semana para descansar e joga apenas no próximo domingo (3) contra o Avaí, no Ressacada, em Florianópolis.

O jogo

O Sport começou tentando encontrar espaço em campo e teve uma boa oportunidade logo aos 5 minutos de jogo com Clayson, que recebeu lançamento de Benevenuto, entrou na área adversária e bateu para fora.



O Leão chegou a ser ameaçado por Tavinho, que finalizou perto da trave do Novorizontino, mas já estava em posição de impedimento marcada.



Apesar de ter tido mais posse de bola, o Sport sentiu dificuldades de vencer a marcação e passou a sentir mais pressão dos paulistas, que, por sua vez, também sofreram para criar jogadas e desenvolver ritmo de jogo.



Aos 25, o Rubro-negro teve a ótima chance com cruzamento de Felipinho, que viu o goleiro César sair mal e a bola sobrar para Barletta. O atacante finalizou de primeira, mas Dantas salvou em cima da linha.



No contra-ataque, o Novorizontino reagiu imediatamente nos pés de Tavinho, que obrigou o goleiro Thiago Couto a espalmar a bola para frente.



Aos 41 minutos, Maykon Jesus quase chegou ao primeiro gol do confronto. Após receber cruzamento de Tavinho, ele dominou e bateu em cima de Thiago Couto.



Nos acréscimos, Perotti ainda chegou a cabecear na trave, mas não conseguiu chegar ao gol e desperdiçou outra oportunidade de abrir o placar para o Sport. Sem muita criatividade, o primeiro tempo da partida terminou empatado em 0 a 0.



Segunda etapa

O segundo tempo do Sport começou mais veloz e dinâmico e passou a controlar mais a partida.



E foi aos 6 minutos que o torcedor do Leão finalmente pôde soltar o grito de gol com jogada de Carlos de Pena, que entrou substituindo Zé Gabriel, para Perotti. O jogador encobriu o goleiro adversário e abriu o placar na Ilha do Retiro com um belo gol.

Na ocasião, o Sport venceu o Corinthians pelo mesmo placar de 1 a 0 pela Série A do Campeonato Brasileiro.

TRÊS PONTOS MUITO IMPORTANTES!



Perotti marca e o Sport vence o Novorizontino, na Ilha do Retiro! É O LEÃO! pic.twitter.com/3wEBXpJGSU — Sport Club do Recife (@sportrecife) April 26, 2026

Novorizontino 0

César; Alvariño (Alemão), Dantas, Patrick e Maykon Jesus; Luís Oyama (Titi Ortíz), Matheus Bianqui, Tavinho (Vinícius Paiva), Diego Galo (Hélio Borges) e Juninho; Robson. Técnico: Enderson Moreira

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS). Assistentes: Lúcio Beiersdorf Flor e Juarez de Mello Junior

VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira

Público: 12.749 torcedores

Renda: R$ 310.220,00

Gols: Perotti (6’ do 2T)

Cartões amarelos: Tavinho, Juninho, Luís Oyama (NOV), Carlos de Pena (SPT)

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