Sport supera próprio recorde e estabelece o maior público da Arena de Pernambuco

O Sport estabeleceu neste sábado (6) o maior público da Arena de Pernambuco, no jogo de volta da final do Campeonato Pernambucano, diante do Náutico. Com um total de 45.500 torcedores, o Leão quebrou o próprio recorde estabelecido neste ano.

Com a marca alcançada, o Sport agora ocupa o top-3 de maiores públicos do estádio. Anteriormente, na semifinal do estadual deste ano, diante do Santa Cruz, o Leão já tinha colocado 45.492 torcedores na Arena.

Antes disso, o recorde anterior era de 42.544, contra o Fortaleza, na final da Copa do Nordeste de 2022.

