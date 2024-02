A- A+

Copa do Brasil Sport supera traumas recentes, goleia Trem-AP e avança de fase na Copa do Brasil O Leão teve quatro eliminações, nos últimos cinco anos, na primeira fase do torneio

Sem zebra! O Sport superou seus traumas recentes na primeira fase da Copa do Brasil e passou sem dificuldades pelo Trem-AP, nesta quarta-feira (28). O Leão goleou os donos da casa por 4 a 0 e garantiu a vaga na próxima fase do torneio, além de assegurar R$ 1,47 milhão de cotas.

O Sport já tem o adversário definido para a segunda fase da Copa do Brasil. O Leão vai receber o Murici-AL, que eliminou o Confiança-SE ao vencer por 2 a 1. O confronto será em jogo único na Arena de Pernambuco e, em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.

A equipe rubro-negra só volta a campo na quarta-feira da próxima semana contra o Altos-PI, pela Copa do Nordeste. O Leão descansa no final de semana por já estar classificado para as semifinais do Estadual.

Mariano Soso entrou em campo na Copa do Brasil com a escalação base que enfrentou o Fortaleza, pelo Nordestão. A única diferença foi a entrada de Renzo no lugar de Rafael Thyere na zaga. O capitão rubro-negro apresentou um quadro de lombalgia intensa durante o aquecimento no vestiário e foi retirado da relação da partida.

Renzo, inclusive, sentiu uma pancada no joelho ainda na primeira etapa e deixou o campo aos 23 minutos. Como não tinha outro zagueiro no banco, Fabinho entrou para completar a defesa.

O jogo

O Sport entrou em campo sem pensar na vantagem do empate e foi para cima do Trem-AP. Logo aos quatro minutos, o Leão abriu o placar com Romarinho. Ele recebeu a bola de Gustavo Coutinho, puxou para a perna direita e, da meia-lua, bateu no canto direito do goleiro Vitor. Esse foi o primeiro gol do atacante em seu 14° jogo na temporada.

A partida entrou num ritmo lento após o gol rubro-negro, influenciado pela má condição do gramado do Zerão. O Sport voltou a pressionar a partir dos 25 minutos com chutes de fora da área e escanteios. Numa dessas cobranças, Gustavo Coutinho ajeitou a bola para Alan Ruiz. O meia finalizou forte, de primeira, sem chances para o goleiro adversário aos 33 minutos.

Já nos acréscimos, a vantagem dos pernambucanos foi ampliada. Entretanto, não foi com gol. O volante Tácio deu uma entrada agressiva em Alan Ruiz e recebeu o cartão vermelho de forma direta.

Na volta do intervalo, Soso colocou Titi Ortiz e Barletta para manter o time ofensivo. O ponta que fez sua estreia precisou de dois minutos para participação de um gol. Ele foi até a linha de fundo e cruzou na cabeça de Gustavo Coutinho e o centroavante não desperdiçou.

Depois de dar a assistência, Barletta já deixou seu primeiro gol. Arthur Caíke fez boa jogada pela esquerda e cruzou para o atacante, que estava livre na pequena área e apenas escorou para aumentar a goleada.



Petrolina avançou

O Petrolina garantiu a classificação ao vencer o Cascavel dentro de casa por 3 a 2. O último gol, que assegurou R$ 945 mil como premiação, foi marcado por Emerson Galego aos 46 minutos do segundo tempo. A Fera Sertaneja vai encarar na próxima fase o Sousa-PB, que eliminou o Cruzeiro.

Ficha técnica:

Trem-AP 0

Vitor Luiz; Pedro Foguete, Daniel Felipe, Gilmar e Alexandre Pinho (Rafael Oliveira); Tácio, Dudu, Neto (Eduardo Lopes) e Silvio (Igor Nunes); Aleilson e Polaco (Levi). Técnico: Sandro Macapá.

Sport 4

Caíque França; Pedro Lima, Renzo (Fabinho), Luciano Castán e Felipinho; Felipe, Fabricio Domínguez (Barletta) e Alan Ruiz; Lucas Lima (Arthur Caíke), Gustavo Coutinho (Pablo Dyego) e Romarinho (Titi Ortíz). Técnico: Mariano Soso.

Local: Estádio Zerão (Macapá/AP)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Ricardo Júnio de Souza (ambos de MG)

Gols: Romarinho (4’ do 1° tempo); Alan Ruiz (33’ do 1° tempo); Gustavo Coutinho (2’ do 2° tempo); Barletta (20’ do 2° tempo).

Cartões amarelos: Pedro Foguete (TREM); Gilmar (TREM); Aleilson (TREM); Caíque França (SPO); Fabricio Domínguez (SPO); Lucas Lima (SPO); Pedro Lima (SPO); Felipinho (SPO); Felipe (SPO).

Cartões vermelhos: Tácio (TREM).



