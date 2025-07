A- A+

Futebol Sport sustenta tabu de quatro anos sem perder como mandante para o Ceará Equipes se enfrentam no dia 9 de julho, na Ilha do Retiro, pelas quartas de final da Copa do Nordeste

Vivendo tempos difíceis com a situação na Série A do Campeonato Brasileiro, ocupando a lanterna da competição e sem uma vitória sequer nos 11 jogos já disputados, o Sport, no retorno da paralisação do futebol brasileiro por conta da Copa do Mundo de Clubes, mudará o foco temporariamente para a Copa do Nordeste. O Leão encara o Ceará, dia 9 de julho, nas quartas de final. Confronto que os rubro-negros possuem um tabu positivo.

O Sport não perde como mandante para o Ceará desde 2021. O último tropeço foi, inclusive, pelo Nordestão, com derrota por 4x0. De lá para cá, os times se enfrentaram cinco vezes, com quatro vitórias pernambucanas e um empate.

Em 2023, porém, o triunfo do Sport não foi comemorado. O Leão venceu o Ceará por 1x0, na Ilha do Retiro, no duelo da volta da final do Nordestão. Como havia perdido por 2x1 na ida, no Castelão, o confronto foi para as penalidades, com o Vozão ficando com a taça ao ganhar por 4x2.

Por ter ficado em segundo do Grupo A, o Sport ganhou a vantagem de decidir o jogo único das quartas em casa. O Ceará foi o terceiro do Grupo B. As equipes já se encontraram neste ano, mas pela Série A. No Castelão, os alvinegros venceram por 2x0.

Os outros três jogos válidos pelas quartas de final da Copa do Nordeste são Vitória x Confiança, CSA x Ferroviário e Bahia x Fortaleza.

