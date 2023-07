A- A+

Sport Em má fase na Série B, Sport tem tabu de 37 anos sem vencer o Sampaio Corrêa fora de casa As últimas viagens ao Maranhão não trazem boas memórias aos rubro-negros

Em má fase na Série B, com quatro jogos sem vitória, o Sport terá a chance de reverter esse cenário contra o Sampaio Corrêa neste domingo (23), às 18h, no estádio Castelão. Além da dificuldade de vencer fora de casa na Segundona, o Leão vai lutar contra um tabu: não vence os maranhenses longe de Pernambuco há 37 anos.

O Sport visitou o Sampaio Corrêa em sete oportunidades e o retrospecto indica um equilíbrio: três vitórias para cada um e um empate.

No entanto, os três triunfos rubro-negros aconteceram de forma consecutiva em jogos no passado: 1976, 1985 e, pela última vez, em 1986. As equipes voltaram a se encontrar em 2011 e desde então a Bolívia Querida não foi mais derrotada: 2011, 15,17 e 22.

No encontro mais recente entre os dois times, pela Série B do ano passado, o Sampaio Corrêa goleou o Sport por 4 a 1.

"Sempre é muito difícil jogar no Maranhão, por conta do campo e do clima. Algumas pessoas não tem noção, mas nós jogadores sabemos. Vamos trabalhar muito para fazer um belo jogo, com intensidade e qualidade técnica", disse o zagueiro Sabino.

Um dos piores visitantes

Apesar de estar na quinta colocação, próximo do G4, o Sport é um dos piores visitantes desta Série B e ocupa a 16° posição. São oito jogos fora de casa e apenas sete pontos somados. A única vitória foi por 2 a 1 contra o Londrina.

Retrospecto Sampaio Corrêa x Sport no Maranhão

Sampaio Corrêa 0 x 3 Sport (Brasileiro 1976)

Sampaio Corrêa 2 x 4 Sport (Brasileiro 1985)

Sampaio Corrêa 1 x 2 Sport (Brasileiro 1986) *

Sampaio Corrêa 0 x 0 Sport (Copa do Brasil 2011)

Sampaio Corrêa 3 x 2 Sport (Copa do Nordeste 2015)

Sampaio Corrêa 2 x 1 Sport (Copa do Nordeste 2017)

Sampaio Corrêa 4 x 1 Sport (Brasileiro Série B 2022)

*Última vitória do Sport

