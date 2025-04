A- A+

TABU EM JOGO Por primeira vitória na Série A, Sport tenta quebrar tabu de 12 anos sem vencer o Vasco no Rio Última vitória do Leão contra o Vasco, em solo carioca, aconteceu em 2012; equipes se enfrentam neste sábado (12), pela terceira rodada do Brasileirão

O Sport encara o Vasco neste sábado (12), às 21h, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Com apenas um ponto somado até aqui, o Leão da Ilha busca sua primeira vitória na competição diante do Cruzmaltino — um desafio que não será fácil.

Para sair com os três pontos, o Sport terá que quebrar um tabu de 12 anos sem vencer o Vasco como visitante. Além do longo período sem triunfos contra o adversário no Rio, o clube rubro-negro acumula apenas quatro vitórias jogando contra o Cruzmaltino em solo carioca ao longo da história.

A última vez que o Sport venceu o Vasco em São Januário foi em novembro de 2012, pela 34ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, a equipe pernambucana aplicou 3x0, com gols de Felipe Azevedo, Hugo e Henrique Almeida. Apesar do resultado, o Leão acabou sendo rebaixado ao fim daquela temporada.

Desde então, as equipes se enfrentaram cinco vezes na capital, com ampla vantagem para o Vasco. Foram quatro vitórias e um empate para o time carioca. No encontro mais recente, válido pela Série B de 2022, os times empataram sem gols.

Além da vitória de 2012, o Sport soma outras três conquistas como visitante contra o Vasco. Uma em julho de 2000 (2x0, pela Copa João Havelange), uma no Brasileirão de 1996 (2x1) e outra em 1993 (1x0).



Confira os últimos cinco confrontos entre Vasco x Sport no Rio de Janeiro:

03/07/2022 - Vasco 0 x 0 Sport (Série B)

13/08/2020 - Vasco 2 x 0 Sport (Brasileirão)

09/06/2018 - Vasco 3 x 2 Sport (Brasileirão)

10/06/2017 - Vasco 2 x 1 Sport (Brasileirão)

20/09/2015 - Vasco 2 x 1 Sport (Brasileirão)

Veja também