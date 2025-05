A- A+

Futebol Sport: técnico António Oliveira está regularizado no BID e já pode estrear Treinador rubro-negro já poderá estar na beira do gramado no próximo domingo (11), contra o Cruzeiro

O Sport já poderá ter seu novo comandante na beira do campo. Nesta sexta-feira (09), algumas horas após anunciar oficialmente o novo técnico, o nome de António Oliveira já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID).

Com o novo registro confirmado na CBF, o novo treinador rubro-negro já está autorizado a comandar o Leão, no próximo domingo (11), diante do Cruzeiro na Ilha do Retiro. A chegada do português é a aposta da diretoria leonina para tirar o Sport da zona de rebaixamento.

O Leão é a única equipe que ainda não venceu na competição, sendo o lanterna do torneio com apenas dois pontos.

Segundo informações coletadas pela reportagem da Folha de Pernambuco, o vínculo do novo comandante será válido até o fim desta temporada, com cláusula de renovação automática em caso de classificação para a Copa Sul-Americana. O português traz os seguintes profissionais para compor a comissão técnica: Diego Favarin, Felipe Zilio, Vitor Couto e Fábio Miguel.

