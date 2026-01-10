Sport: técnico do Sub-20 avalia estreia e revela que time principal deve estrear contra o Náutico

A- A+

O Sport iniciou a sua caminhada no Campeonato Pernambucano 2026 com um empate por 1 a 1 contra o Jaguar neste sábado (10), na Arena de Pernambuco.



Como a equipe principal ainda está em fase de formação e de treinamento, foi o time do Sub-20 que ficou com a responsabilidade de conduzir o Leão na estreia do Estadual.

Em coletiva de imprensa concedida após a partida, o técnico da base rubro-negra Alexandre Oliveira afirmou que a previsão é que os titulares entrem em campo na terceira rodada do torneio, contra o Náutico em 18 de janeiro.

"Existe a programação de que nós vamos fazer esses dois jogos e entregar da melhor maneira possível na na terceira rodada, mas assim, a gente sempre à disposição do clube, se houver algo diferente no meio do caminho", explicou.



Antes, o Leão entra em campo na quarta-feira (14) contra o Retrô, na Ilha do Retiro. Jogo que deve contar ainda com os meninos do Sub-20 em campo, como afirmou o treinador.



"A gente sabe o que o clube quer, tem convicção do que quer, mas o mais importante é que eles deram essa confiança para nós e eu acredito sim que a gente deva fazer o jogo na quarta [contra o Retrô]", falou Alexandre Oliveira.



O técnico também comentou sobre a possibilidade dos jogadores que participaram da partida contra o Jaguar estarem presente no time principal ao decorrer do torneio sob o comando de Roger Silva.



"A observação do Roger é diária, ele acompanha os treinos e conversa muito comigo acerca dos jogadores, eu passo para ele aquilo que a gente pensa também. [...] E a gente espera que eles consigam no próximo jogo também atuar bem, mostrar a competência e a competitividade deles, porque aí o Roger também vai ver as peças que ele precisa."



Estreia

Alexandre Oliveira avaliou o jogo contra o Jaguar como difícil, mas elogiou a atuação na equipe durante o segundo tempo.



"Eu achei que o primeiro tempo a gente teve um pouco de ansiedade, circulou menos a bola, que é o que eles têm de potencial, de tratar bem a bola, [...] precisava de um pouco mais de mobilidade, precisava tirar a bola do pé um pouco mais rápido. Por isso eu acredito que o nosso jogo fluiu mais, a gente começou a mostrar mais a cara do que é o time e eu acho que a gente poderia até ter saído com uma vitória", citou o técnico do Sub-20.



Para o comandante, se sobressaíram as atuações do goleiro Adriano, que fez boas defesas durante a partida, e do atacante Micael.



"O Adriano é um cara assim sensacional no dia a dia, um cara que veio para agregar para a gente já no final da preparação e ele entra e dá uma tranquilidade, mostra experiência, ajuda os os atletas mais novos. Então eu fiquei muito feliz também pela atuação dele", disse sobre o arqueiro.



Já sobre o atacante, Oliveira citou que acredita que o atleta pode figurar a equipe profissional quando for necessário.



"O Micael dispensa comentários. [...] Foi uma pena aquela bola dele bater na trave e não entrar, mas é um menino que vem trabalhando forte também para poder ter seu espaço e acredito que a hora que precisarem do Micael num cenário também mais acima, uma competição de nível nacional, ele vai estar pronto e ele vai servir bem o Sport", completou.





Veja também